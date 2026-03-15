AI wjeżdża na pulpit smartfonów. Google zrobi porządek z twoimi ikonami

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Pixele otrzymały możliwość generowania paczek ikon z użyciem AI. Jak to działa?

Smartfony z Androidem pozwalają na wymianę domyślnych ikon od kilkunastu lat, ale dotychczas nie było to rozwiązanie idealne. Twórca danej paczki musi sam przygotować ikony dla każdego programu z osobna, a mało kto może sobie pozwolić na pokrycie więcej niż kilkudziesięciu, kilkuset lub w najlepszym razie kilku tysięcy najpopularniejszych aplikacji. A przecież gry i aplikacje w Google Play liczone są w milionach. 

Efekt? Po instalacji paczki oprogramowanie z reguły zmienia ikony jedynie części aplikacji na telefonie, przez co pulpit może wyglądać niespójnie. Google postanowił rozwiązać ten problem za pomocą AI. 

Google Pixel z ikonami AI

Marcowa aktualizacja Pixel Drop wnosi na smartfony Google’a generator ikon AI, dostępny w menu "Tapeta i styl". Twórcy przygotowali na start 5 schematów: Bazgroły, Ciasteczka, Sztaluga, Skarb i Gwiezdny pył. Część z nich pozwala także wybrać kolor ikon. 

Jako że ikony w wybranym stylu generowane są przez AI, ingerują w wygląd absolutnie wszystkich zainstalowanych aplikacji, co ma zagwarantować spójny wygląd całego pulpitu. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce sztuczna inteligencja miewa problemy z niektórymi apkami i w niektórych schematach zastosowała u mnie złe kolory aplikacji Biedronki i Lidla. 

Google zapowiada także regularne dostarczanie motywów AI opracowywanych we współpracy z partnerami. Na pierwszy ogień poszły trzy motywy ze SpongeBobem. 

Nowa funkcja robi co ma robić, ale mi póki co niespecjalnie podobają się proponowane przez Google’a style. Mam nadzieję, że z czasem pojawi się ich więcej i będą bardziej zróżnicowane. 

Generator ikon AI trafił na smartfony Google Pixel 6 (i nowsze) wraz z aktualizacją Android 16 QPR3.

Przeczytaj także:

    Voltrob
    Google niech zrobi porządek w swojej strukturze, a nie wymyślają kolejne idiotyzmy. Coraz brzydsze i coraz bardziej prostackie ikonki mają mnie przyciągnąć? Przez AI to ja sam sobie mogę zrobić ikonki, nie potrzebuję do tego Google. Gdyby celowo nie ograniczali możliwości swobodnej personalizacji, to by nie było problemów z ikonkami. Ale oni ciągle coś ograniczają, żeby później bohatersko móc wynajdować rozwiązania problemów, które wcześniej nie istniały.

