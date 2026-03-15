Pixele otrzymały możliwość generowania paczek ikon z użyciem AI. Jak to działa?

Smartfony z Androidem pozwalają na wymianę domyślnych ikon od kilkunastu lat, ale dotychczas nie było to rozwiązanie idealne. Twórca danej paczki musi sam przygotować ikony dla każdego programu z osobna, a mało kto może sobie pozwolić na pokrycie więcej niż kilkudziesięciu, kilkuset lub w najlepszym razie kilku tysięcy najpopularniejszych aplikacji. A przecież gry i aplikacje w Google Play liczone są w milionach.

Efekt? Po instalacji paczki oprogramowanie z reguły zmienia ikony jedynie części aplikacji na telefonie, przez co pulpit może wyglądać niespójnie. Google postanowił rozwiązać ten problem za pomocą AI.

Google Pixel z ikonami AI

Marcowa aktualizacja Pixel Drop wnosi na smartfony Google’a generator ikon AI, dostępny w menu "Tapeta i styl". Twórcy przygotowali na start 5 schematów: Bazgroły, Ciasteczka, Sztaluga, Skarb i Gwiezdny pył. Część z nich pozwala także wybrać kolor ikon.

Jako że ikony w wybranym stylu generowane są przez AI, ingerują w wygląd absolutnie wszystkich zainstalowanych aplikacji, co ma zagwarantować spójny wygląd całego pulpitu. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce sztuczna inteligencja miewa problemy z niektórymi apkami i w niektórych schematach zastosowała u mnie złe kolory aplikacji Biedronki i Lidla.

Google zapowiada także regularne dostarczanie motywów AI opracowywanych we współpracy z partnerami. Na pierwszy ogień poszły trzy motywy ze SpongeBobem.

Nowa funkcja robi co ma robić, ale mi póki co niespecjalnie podobają się proponowane przez Google’a style. Mam nadzieję, że z czasem pojawi się ich więcej i będą bardziej zróżnicowane.

Generator ikon AI trafił na smartfony Google Pixel 6 (i nowsze) wraz z aktualizacją Android 16 QPR3.