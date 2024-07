Masz tę wersję Androida? Pomyśl o zmianie telefonu. Google kończy wsparcie

Google wykopał właśnie grób dla jednej z najbardziej przełomowych wersji Androida. Firma rekomenduje milionom użytkowników przesiadkę.

Specyfika Androida sprawia, że użytkownicy nie muszą mieć na swoich telefonach najnowszej wersji, by korzystać z większości przygotowanych przez twórców udogodnień. Wszystko dlatego, że wiele funkcji i łatek bezpieczeństwa dystrybuowanych jest za pośrednictwem Usług Google Play niezależnie od wersji systemu. A firma oferuje przy tym mniej więcej 10-letni okres wsparcia.

Choć wsparcie Androida jest długie, to nie jest nieskończone, bo co roku kolejna wersja jest porzucana. Tym razem żegnamy system z 2014 roku.

Android 5 Lollipop - koniec wsparcia. Google rekomenduje zakup nowego telefonu

Android 5 Lollipop to jedna z najbardziej przełomowych wersji Android aw historii. To wraz z nią zadebiutował język projektowania interfejsu o nazwie Material, który rozwijany jest do dziś.

Według statystyk z maja 2024, Lollipop kontroluje 0,9 proc. wszystkich aktywnych urządzeń z Androidem. W ujęciu procentowym jest to niewiele, ale pamiętajmy, że już w 2022 roku liczba aktywnych urządzeń przekroczyła 3 miliardy. Można więc bezpiecznie założyć, że z Androida Lollipop wciąż korzysta kilkadziesiąt milionów osób.

Google informuje, że aktualizacje Usług Google Play dla Androida 5.0 i 5.1 nie będą już dostarczane. Co to oznacza? "Urządzenia z systemem Lollipop będą nadal działać, ale nie będą otrzymywać żadnych nowych funkcji, ważnych aktualizacji zabezpieczeń i mogą być niekompatybilne z niektórymi aplikacjami" - wylicza Google. Firma dodaje, że "zdecydowanie zachęca do przesiadki na nowsze wersje Androida".

Aktualnie najstarszą wspieraną wersją systemu jest Android 6.0 Marshmallow z roku 2015.