Telewizor Panasonic z Android TV? Tak – i to już w tym roku. Japoński producent zapowiedział pierwsze modele wyposażone w system Smart TV od Google.

Telewizor Panasonic z Android TV - HX700/710

Nowe telewizory Panasonic pozwolą nam skorzystać z platformy Android TV. Japończycy zaprezentowali pierwsze, przeznaczone na europejski rynek modele Smart TV z systemem innym niż autorski MyHomeScreen. Ten ostatni działa płynnie i jest przejrzysty, ale funkcjonalność i katalog aplikacji zdecydowanie nie są jego najmocniejszymi punktami. Taką decyzję można więc w zupełności zrozumieć.

Pierwszymi telewizorami producenta z Osaki wykorzystującymi Androida będą HX700 i HX710. To urządzenia reprezentujące średnią półkę, z panelami LCD o rozdzielczości 4K. Obsługują HDR w trzech formatach: HDR10, HLG i Dolby Vision, ale nie ma co liczyć na lokalne ściemnianie. Pomiędzy sobą modele będą się różnić wyłącznie wyglądem, a do wyboru będą cztery warianty rozmiarowe:

43-calowy za 550 euro

50-calowy za 600 euro

55-calowy za 700 euro

65-calowy za 950 euro

Android TV oczywistym wyborem. Choć liderzy myślą inaczej

Sytuacja na rynku telewizorów zaczyna powoli przypominać tę, jaką znamy z sektora smartfonów. Coraz więcej producentów rezygnuje z własnych rozwiązań, stawiając na Androida. Panasonic dołączył do grona, w którym od dłuższego już czasu znajdują się między innymi Sony, TCL, Sharp, Xiaomi czy Philips. Choć ten ostatni (podobnie jak Panasonic) wciąż ma też w swojej ofercie modele ze swoim systemem. Jedynymi liczącymi się producentami, którzy wciąż w stu procentach opierają się Androidowi, są liderzy rynku TV, a więc Samsung i LG.

Podkreślmy jednak, że póki co Android w telewizorach Panasonica jest jedynie eksperymentem. Jeżeli rozwiązanie nie będzie cieszyć się popularnością, Japończycy mogą z niego zrezygnować i kontynuować rozwijanie swojego MyHomeScreen. Czas pokaże jak się stanie.

Źródło: FlatpanelsHD, Panasonic, informacja własna

