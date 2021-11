Anker PowerCore Magnetic 5K – recenzja

MagSafe to akcesoria dedykowane dla iPhone’ów, które mocuje się za pomocą magnesów wbudowanych w obudowę tych smartfonów. W ofercie znajdują się różnego rodzaju akcesoria, ale najciekawszą propozycją wydają się power banki. Oto krótka recenzja Anker PowerCore Magnetic 5K.

Akcesoria MagSafe wprowadzone zostały do sprzedaży wraz z premierą iPhone’ów serii 12, ale kompatybilne są także z tegorocznymi modelami tych smartfonów czyli iPhone 13. To nieskomplikowane, ale ciekawe rozwiązanie, które umożliwia dołączenie do telefonu różnych akcesoriów oraz znacznie ułatwia obsługę bezprzewodowych ładowarek. Dzięki magnesom zapewniona jest prawidłowa pozycja ładowarki, co wyklucza możliwość nieprawidłowego umieszczenia smartfona na takiej ładowarce, a w efekcie brak rozpoczęcia ładowania.

Akcesoria MagSafe

Na początku akcesoria kompatybilne z MagSafe oferowała jedynie firma Apple, ale obecnie produkuje je wiele firm. Wybór różnego rodzaju akcesoriów jest zatem bardzo duży. Podstawą jest etui z MagSafe. Magnesy wykorzystywane w tym rozwiązaniu są na tyle mocne, żeby stabilnie trzymać się obudowy smartfona, ale jeśli między powierzchnią tylnej obudowy telefonu, a akcesorium znajdzie się jakaś bariera, na przykład właśnie etui, to mocowanie przestaje być stabilne.

Portfel MagSafe

Jeśli zatem korzystacie z etui i chcielibyście zaopatrzyć się w akcesoria MagSafe, to niezbędne jest posiadanie futerału z wbudowanymi magnesami.

Najciekawszym typem akcesorium, które wykorzystuje MagSafe jest chyba power bank. Urządzenie przyczepić można do iPhone’a, a taki komplet zabrać można ze sobą bez obaw o to, że telefon nie będzie naładowany.

Taki akumulator oferuje między innymi firma Apple. Jego największą wadą jest bateria o niewielkiej pojemności oraz cena, która wynosi 499 złotych. Potrafi on doładować baterię iPhone’ów 12 i 13 mini do około 70%. W przypadku iPhone’ów 12, 13 oraz 12 i 13 Pro jest to 60%. Bateria w modelach Pro Max doładowana zostanie zaledwie do 40%.

Akumulator MagSafe

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że producenci ograniczają pojemność tego typu power banków ze względu na to, że powinny być one na tyle lekkie i mieć niewielkie rozmiary, aby można było z nich komfortowo korzystać w ruchu. Akumulatory o dużej pojemności, na przykład 10000 mAh, nie spełniają takiej samej funkcji jak te mniejsze. Korzystanie z iPhone’a z przyczepioną olbrzymią baterią jest po prostu niewygodne. Duży power bank służy raczej do stacjonarnego ładowania.

Anker PowerCore Magnetic 5K – recenzja

Na szczęście na rynku dostępne są produkty innych marek, które z powodzeniem zastąpią Akumulator MagSafe od Apple. Jednym z takich urządzeń jest Anker PowerCore Magnetic 5K, posiadający baterię o pojemności 5000 mAh.

Anker PowerCore Magnetic 5K

Jego wymiary to około 9,3 x 6,2 x 1,6 centymetra jest więc dużo niższy niż iPhone 12, nieco od niego węższy oraz sporo grubszy. Waży 130 gram, czyli niewiele mniej niż sam smartfon. Gdy power bank przymocowany jest do iPhone’a to cały zestaw staje się zdecydowanie mniej poręczny niż sam smartfon, ale wymiary i waga są do zaakceptowania. Akumulator nie jest śliski, dzięki czemu całość pewnie leży w dłoni.

iPhone 12 - wymiary

Siła magnesów jest na tyle duża, że power bank stabilnie trzyma się smartfona, ale jeśli założone jest etui to siła magnesów nie jest wystarczająca. Jak wspomniano wcześniej, należy zaopatrzyć się w kompatybilny futerał.

PowerCore Magnetic 5K posiada port USB-C, cztery diody wskazujące poziom naładowania baterii oraz jedną, która sygnalizuje status – na przykład gotowość do ładowania. Wyposażony został także przycisk, który aktywuje ładowanie. Po przymocowaniu akumulatora do iPhone’a należy ten przycisk wcisnąć.

Ładowanie odbywa się z mocą 5 watów, więc nie jest szybkie. Naładowanie iPhone’a 12 do około 90% zajmuje niecałe 3 godziny. Przydałoby się, aby moc ładowania była większa. Warto dodać, że za pomocą tego akumulatora urządzenia ładować można także za pomocą przewodu. W takim przypadku moc ładowania wynosi 10 watów.

Producent twierdzi, że akumulator wystarczy do doładowania baterii iPhone’a 12 mini do 120%, czyli od 0 do 100% i jeszcze trochę. W przypadku iPhone’a 12 i 12 Pro wynik ten to około 95%. Bateria iPhone’a 12 Pro Max zostanie naładowana do około 75%. Zdecydowanie lepiej niż power bank marki Apple.

Oficjalna cena Anker PowerCore Magnetic 5K to 54,99 dolarów, ale na jednym z popularnych portali typu e-commerce kupić można go za 179 złotych.

Powerbank z MagSafe – czy warto?

Moim zdaniem zdecydowanie tak. Takie urządzenie może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego warto mieć je zawsze przy sobie, tym bardziej że czas pracy iPhone’ów na baterii nie należy do najdłuższych. Akumulator Anker jest lekki, a jego rozmiary są na tyle kompaktowe, że zmieści się do każdej kieszeni. Na szczególną uwagę zasługuje także zupełnie inny niż dotąd sposób ładowania. Przewodowe ładowarki przywiązują użytkowników do ściany, a korzystając z niemagnetycznej, bezprzewodowej ładowarki smartfon musi na niej leżeć, co znacznie ogranicza możliwość korzystania z niego. Dzięki niewielkiemu magnetycznemu akumulatorowi można niemal w ogóle zapomnieć o tym, że smartfon się ładuje.