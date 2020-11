Xiaomi zapowiada wprowadzenie do swoich smartfonów wysuwanego obiektywu, który ma znacząco poprawić jakość wykonywanych zdjęć.

Fotografia smartfonowa jest popularniejsza z roku na rok, dzięki coraz lepszej jakości obrazu oferowanej przez producentów. Jednak smartfony jeszcze długo nie prześcigną najlepszej lustrzanki.

Tradycyjne modele aparatów fotograficznych stanowią inspirację w tworzeniu ich mniejszych wersji upchanych w naszych telefonach. A Xiaomi właśnie poinformowało o stworzeniu aparatu z wysuwanym obiektywem, który potencjalnie może zmienić fotografowanie smartfonem.

Smartfon Xiaomi z wysuwanym obiektywem

Podczas konferencji w Pekinie, Xiaomi pochwaliło się autorskim opracowaniem najnowszej technologii obiektywów. „Wysuwana konstrukcja optyczna została zaprojektowana tak, aby kompaktowo mieściła się w smartfonie i mogła się wysunąć w razie potrzeby.” - możemy przeczytać na blogu Xiaomi.

Wysuwany obiektyw będzie umożliwiał ustawienie szerokiego otworu przysłony, co zwiększy ilość wpadającego światła o 300%. Zapewni to większą wydajność aparatu w kiepskim świetle, zwłaszcza podczas robienia zdjęć nocą. Fani portretów powinni być zadowoleni prawdziwą głębią ostrości, która stworzy pięknie rozmyte tło.

Na filmie widać, że obiektyw wysuwa się automatycznie i można robić świetne zdjęcia makro.

Xiaomi wspomina również o wprowadzeniu nowej technologii stabilizacji obrazu, która redukuje wstrząsy i ma zwiększyć ostrość zdjęć o 20%. Nie podano jednak żadnych informacji na temat ogniskowej, zatem nie wiadomo, czy będzie można korzystać z zoomu. Zakres przysłony także pozostaje tajemnicą.

Firma zapowiedziała dalszą pracę nad wdrażaniem profesjonalnych technologii obrazowania, by zdjęcia robione telefonem stały się jeszcze lepsze. Istnieje szansa na to, że w przyszłości będziemy mieć w smartfonach aparaty z możliwościami zbliżonymi do lustrzanek czy bezlusterkowców.

Opracowana technologia jest w końcowej fazie testów, zatem już całkiem niedługo powinny pojawić się pierwsze urządzenia z wysuwanym obiektywem od Xiaomi. Jak myślicie, będzie to przełom fotografowania telefonem?

Źródło: Xiaomi, Sparrow News

