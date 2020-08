Xiaomi wciąż uznawane jest za młodą firmę, ale czas leci na tyle szybko, że stuknęło jej już 10 lat. Stało się to wprawdzie 6 kwietnia, ale obchody jubileuszu zauważalnie się przeciągają. Dziś omawiano najważniejsze daty, wydarzenia oraz dorobek Xiaomi.

Przypomniano chociażby o pierwszym smartfonie, bo to właśnie tego typu urządzenia przyniosły temu producentowi popularność, a jednocześnie mocno zaakcentowano, że obecnie jest on jednym z największych graczy na rynku.

Xiaomi oferuje swoje produkty w 90 krajach. W większości nie tylko nie jest tłem, ale plasuje się w samej szpicy. Jak podano, w 50 krajach Xiaomi zajmuje pozycje w TOP 5 producentów smartfonów.

W kilku jest nawet liderem. To Białoruś, Grecja, Indie, Birma, Hiszpania, Ukraina oraz Polska, chociaż Samsung pewnie długo by z tym polemizował przedstawiając swoje dane.

Xiaomi has officially entered over 90 markets around the world. By Q2 2020, our brand ranked within the top 5 in 50 markets. #From10ToInfinity pic.twitter.com/hOWelfYQ1B