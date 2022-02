Windows 11 pozwoli uruchamiać aplikacje z Androida. Na razie taką możliwość otrzymali tylko użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. Nawet jednak gdy ta funkcja dotrze do Polski, będzie trzeba spełnić wymagania. Te stawiane będą komputerom.

Jaki komputer z Windows 11 poradzi sobie z aplikacjami na Androida?

Obsługa aplikacji mobilnych jest jedną z najciekawszych nowinek w systemie Windows 11. Nie dotarła do niego w dniu premiery, ale teraz w USA ruszyły jej publiczne testy. Z czasem trafić ma też do innych krajów, w tym Polski. Żeby z niej skorzystać, będzie jednak trzeba dysponować odpowiednim sprzętem. Konkretnie będziesz potrzebować komputera, który ma na pokładzie:

system Windows 11 w aktualnej wersji,

co najmniej 8 GB pamięci RAM (a zaleca się, by było to 16 GB),

nośnik SSD (najlepiej z tych szybszych)

oraz procesor Intel Core i3 (od 8. generacji), AMD Ryzen (od 3. generacji) lub Qualcomm Snapdragon 8c (albo nowszy).

Nie wystarczy zatem, że twój komputer jest kompatybilny z systemem Windows 11. Do tego wystarczy Ryzen starszej generacji i połowa minimalnej ilości pamięci RAM.

Microsoft z Amazonem otwiera drzwi do rewolucji

Dostęp do androidowego oprogramowania w systemie Windows 11 będzie możliwy poprzez Amazon Appstore. Microsoft zapowiada, że w dniu wprowadzenia tej funkcji, do dyspozycji będzie ponad tysiąc aplikacji. Będą wśród nich najpopularniejsze reprezentantki poszczególnych kategorii, także gier.

Pobrane i zainstalowane aplikacje z Androida będą zachowywać się zupełnie tak samo, jak te desktopowe. To znaczy, że okienka z nimi będzie można swobodnie przemieszczać po ekranie, a skróty do programów – przypinać do paska zadań czy menu Start. W interakcje z nimi wejdziemy za pomocą myszki lub dotyku, a powiadomienia z nich wyświetlają się w systemowym Centrum powiadomień. To naprawdę wielka rzecz.

Źródło: Microsoft, Softpedia