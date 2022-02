Windows 11 w niedalekiej przyszłości doczeka się dużej aktualizacji, która wprowadzi zmiany do paska zadań, menu Start czy Eksploratora plików. Poznaliśmy kilka spośród nich – oto czego możemy się spodziewać.

Windows 11 „Sun Valley 2”. Co przyniesie ta duża aktualizacja?

Już za kilka miesięcy doczekamy się dużej aktualizacji systemu Windows 11, o nazwie kodowej Sun Valley 2. Ta wersja przyniesie ze sobą kilka mniejszych i większych zmian. Właśnie poznaliśmy kilka z nich – to drobiazgi, które mogą realnie i (co najważniejsze) pozytywnie wpłynąć na to, jak korzysta się z Jedenastki.

Ważne zmiany w menu Start i na pasku zadań

Wygodniejsze zarządzanie skrótami w menu Start jest jedną z najważniejszych nowości zmierzających do systemu Windows 11. Na dobrą sprawę chodzi tu o podstawowe rozwiązanie, mianowicie: możliwość tworzenia folderów w sekcji szybkiego wybierania. Wystarczy, że przeciągniemy ikonę jednej aplikacji na drugą, a automatycznie utworzy się folder, który będzie je zawierał – proste i wygodne.

Rozszerzona zostanie zresztą funkcjonalność całego paska zadań. Będzie na przykład nareszcie obsługiwał metodę przeciągnij-i-upuść, a do tego będzie się automatycznie chował w trybie tabletu. W tym trybie pojawią się również nowe gesty, zapewniające łatwiejszy dostęp do menu Start czy też panelu Szybkich ustawień. Dopełnieniem całości będą natomiast nowe efekty rozmycia na paskach tytułów – coś, co w pewien sposób wizualnie upodobni Jedenastkę do Siódemki.

Duża aktualizacja Windows 11 jest już tuż za rogiem

Wszystko to (a prawdopodobnie dużo więcej – między innymi widżety zewnętrznych dostawców i możliwość przypinania dokumentów w Eksploratorze plików) trafi do użytkowników systemu Windows 11 już latem bieżącego roku. A jeśli jesteś Insiderem, to okazję do wypróbowania tych nowinek będziesz mieć dużo wcześniej.

Źródło: MSPowerUser, Windows Latest, informacja własna