Ustawienia czy Panel Sterowania? Od lat Microsoft nie potrafi się zdecydować. Rozum podpowiadałby przeniesienie wszystkiego do Ustawień, serce nie może pożegnać się z Panelem. Windows 11 tego nie zmienił. I pewnie nie zmieni.

Panel Sterowania odzyskuje Połączenia sieciowe w Windows 11

Gdy Microsoft wprowadził do systemu Windows osobną aplikację pod tytułem Ustawienia, wydawało się, że dni Panelu Sterowania są policzone. Z biegiem czasu faktycznie spora część opcji falami przenoszona była z jednego miejsca do drugiego. Kiedy więc zapowiedziany został system Windows 11, spodziewaliśmy się, że Panel Sterowania zniknie na dobre. Nic z tego jednak – mało tego, że został, właśnie odzyskał jedną z utraconych wcześniej sekcji.

W ruchu, który pewnie rozumie tylko on (jeśli w ogóle), Microsoft przywrócił do Panelu Sterowania sekcję Połączeń sieciowych. W notce dla Insiderów przekazał tylko: „dla tych, którzy tego potrzebują – możecie znowu uzyskać bezpośredni dostęp do Połączeń sieciowych”.

Dobra wiadomość, lecz marna pociecha

Z jednej strony to dobra wiadomość, bo Panel Sterowania w opinii wielu jest lepszym i wygodniejszym rozwiązaniem niż Ustawienia. Z drugiej jednak strony – rozproszenie opcji pomiędzy dwoma miejscami w systemie trwa i trudno przewidzieć, kiedy to się skończy. Jeśli w ogóle się skończy, co wcale nie jest takie pewne.

Źródło: Bleeping Computer, MSPowerUser, informacja własna