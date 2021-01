Na eBay-u pojawiła się oferta sprzedaży Apple 1 - historycznego, zbudowanego przez samego Steve’a Jobsa i Steve’a Wozniaka komputera. Cena robi jednak ogromne wrażenie - 1,5 mln dolarów.

Komputer niemal zabytkowy - Apple 1

Apple 1 został zaprojektowany przez Steve’a Wozniaka i przy pomocy Steve’a Jobsa wszedł do sprzedaży w 1967 roku za cenę 666,66 USD, co uwzględniając inflację, w tym momencie jest równowartością około 3000 USD. Początkowo wyprodukowano 200 sztuk urządzeń i w porównaniu z innymi komputerami z lat 60., które były sprzedawane w zestawie do złożenia samodzielnie - Apple 1 był dostarczany w pełni złożony i gotowy do pracy. Jako pierwszy był również komputerem, który korzystał z klawiatury i monitora.

Urządzenie pracowało z procesorem MOS 6502 i 8 KB RAM "na pokładzie".

Steve Jobs i Steve Wozniak przy budowie Apple 1

Apple 1 na eBay wyceniono na 1,5 mln dolarów

Sprzedawca próbuje zainteresować chętnych faktem, iż jego jednostkę jako jedną z pierwszych 50 egzemplarzy zbudowali osobiście założyciele firmy Apple - Jobs i Wozniak. Od momentu produkcji jedyne modyfikacje, jakich dokonano to wymiana złącz wideo i klawiatury. Aby uniknąć uszkodzeń obudowy została ona dodatkowo zakonserwowana. Pozwoliło jej to zachować naprawdę świeży wygląd. W zestawie z komputerem kupujący otrzyma również klawiaturę Datanetics Version D, zasilacz oraz rekomendowany przez Jobsa telewizor Sony TV-115.

Apple 1 - zdjęcie z aukcji na eBay

Komputer jest oryginalny i zachowany w idealnym stanie dzięki przechowywaniu w kontrolowanych warunkach. Autentyczność potwierdzono przez eksperta Corey Cohena.

Apple 1 - zdjęcie z aukcji na eBay

Sprzedający zapewnia, że jest dopiero drugim właścicielem komputera i posiada go od 1978 roku, kiedy to w kanadyjskim sklepie komputerowym kupił go za “kilka stów”.

W 2012 roku Apple 1 sprzedano za 374 500 dolarów.

Trzeba przyznać, że stan urządzenia robi wrażenie, jak myślicie - proponowana cena jest odpowiednia? Czy taki egzemplarz znajdzie kiedyś kupca?

Źródło: IGN

