Szukasz naprawdę dobrych słuchawek TWS? AirPodsy Pro 2 w obniżonej cenie

Pożądane słuchawki z bardzo dobrą jakością brzmienia i licznymi funkcjonalnościami są teraz niezwykle tanie. Apple AirPods Pro 2. generacji mają wszystko, czego potrzebujesz.

Szukając promocji na Black Friday często zobaczymy oferty zakupu słuchawek TWS. Bardzo popularny gadżet sprawdzi się w domu, pracy, czy w drodze do szkoły lub na wycieczce. Wygodne słuchawki nie wypadną z uszu także podczas uprawiania sportu, czy ćwiczenia na siłowni. Jednymi z najlepszych, popularnych modeli są słuchawki Apple AirPods Pro 2. generacji. Teraz możemy je mieć w obniżonej cenie.

Apple AirPods Pro 2. generacji - słuchawki TWS

Amerykańska marka nie posiada w swoim portfolio zbyt wielu modeli słuchawek TWS. Wszystkie są natomiast chwalone ze względu na wysoką jakość wykonania, niezłe brzmienie i uniwersalność. Apple AirPods Pro to wyższy model, który w drugiej generacji oferuje bardzo dobrą, aktywną redukcję hałasu (ANC). To słuchawki dokanałowe, wyposażone w wymienne gumki. Taka konstrukcja pozytywnie wpływa na dopasowanie do kanału słuchowego - AirPodsy Pro 2. generacji nie wypadają i dobrze tłumią dźwięk także w pasywny, mechaniczny sposób.

Mamy do tego spersonalizowany dźwięk przestrzenny, a nawet prozdrowotne funkcje ochrony słuchu. Trzeba natomiast pamiętać, że część funkcji działa jedynie po sparowaniu z innym urządzeniem Apple. O odpowiednią jakość dźwięku, a ta stoi na najwyższym poziomie, dba wbudowany chip Apple H2. Maksymalny czas pracy to do 6 godzin, ale możemy go wydłużyć dzięki etui ładującym. Posiada opcję ładowania przewodowego i indukcyjnego, możemy więc podładować słuchawki z wykorzystaniem swojego smartfona (jeśli ma taką opcję).

Apple AirPods Pro 2. generacji w świetnej promocji na Black Friday

Bez dwóch zdań Apple AirPods Pro 2. generacji należą do najbardziej pożądanych słuchawek bezprzewodowych na rynku. Jedynym problemem podczas zakupu może być ich wysoka cena. U konkurencji znajdziemy sporo modeli w cenie od 200 do 600-700 zł, które oferują sporą funkcjonalność, ANC i dobre brzmienie. Regularna cena Apple AirPods Pro 2. generacji to zwykle od 1150 do 1400 zł.

Z okazji Black Friday możemy natomiast kupić je w doskonałej promocji. W RTV Euro AGD kupimy je za jedyne 859 zł. Cenę możemy rozłożyć na 10 nieoprocentowanych rat z RRSO 0%. Link do promocji znajdziesz tutaj.