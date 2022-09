Sprzedaż AirPods Pro 2 rozpoczęła się w piątek, 23 września. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy tych słuchawek zgłosili już problemy związane z ich działaniem. Dotyczą one losowej utraty połączenia podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów.

AirPods Pro 2 - problemy z połączeniem

Informacje na ten temat znaleźć można między innymi na forum prowadzonym w ramach serwisu MacRumors.

Co więcej, zdarza się, że w przypadku iPhone’ów czy iPadów dźwięk nie jest odtwarzany nawet wtedy, gdy słuchawki są teoretycznie połączone z tymi urządzeniami. Tymczasowym rozwiązaniem jest rozłączenie i ponowne połączenie słuchawek.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy tego typu problemy występują w słuchawkach typu true wireless marki Apple. Podobna sytuacja miała miejsce w 2019 roku przy okazji premiery pierwszej generacji AirPodsów Pro.

W związku z tym, że sprzedaż tych słuchawek rozpoczęła się w piątek, nie wiadomo czy problem dotyczy wszystkich egzemplarzy, czy może tylko jednej lub kilku partii produkcyjnych.

Użytkownicy, którzy spotkali się z tymi problemami powinni sprawdzić czy słuchawki posiadają najnowszą wersję oprogramowania układowego, a wszystkie urządzenia, które się z nimi łączą mają zainstalowaną bieżącą wersję systemu operacyjnego.

Najbardziej prawdopodobne jest, że to problem software’owy i zostanie on wyeliminowany przy okazji kolejnej aktualizacji firmware nowych słuchawek. Nie jest to jednak usprawiedliwienie dla firmy Apple.

Źródło: MacRumors, grafiki: Apple