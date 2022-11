W brytyjskiej prasie pojawiły się doniesienia o tym, że firma Apple rozważa zakup Manchesteru United, jednej z czołowych drużyn angielskiej Premier League. Trzeba przyznać, że to dość zaskakujące informacje.

Czy Apple kupi Manchester United?

Na łamach brytyjskiej gazety Daily Star opublikowano artykuł, według którego firma zarządzana przez Tima Cooka chce zapłacić za tą angielską drużynę aż 6,9 miliarda dolarów.

Co więcej, znajduje się tam także informacja o tym, że obecny właściciel Manchesteru chciał początkowo sprzedać swój klub za 9,9 miliarda dolarów, ale ostatecznie zdecydował, że zawrze umowę z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę.

Dodajmy, że właścicielem drużyny jest Malcolm Irving Glazer, amerykański multimiliarder, który posiada wiele klubów sportowych.

Pomysł na zakup Manchesteru pochodzi podobno od samego Tima Cooka. Prezes Apple ma twierdzić, że posiadanie tego klubu przyniesie jego firmie ogromne korzyści.

Gdyby tego było mało, to redaktorzy Daily Star twierdzą, że firma Apple mogłaby sfinansować budowę nowego stadionu, który należałby do tej drużyny. Znane wszystkim fanom piłki nożnej Old Trafford wymaga bowiem remontu, a jego obecni właściciele rozważają jego renowację lub właśnie budowę zupełnie nowego obiektu.



Stadion Old Trafford

Warto dodać, że ani przedstawiciele Apple, ani właściciele Manchesteru United nie skomentowali tych doniesień, jednak w ostatnim czasie zainteresowanie firmy z Cupertino piłką nożną znacznie wzrosło. Od niedawna na platformie Apple TV+ amerykanie oglądać mogą mecze rozgrywane w ramach Major League Soccer, czyli profesjonalnej amerykańskiej ligi piłki nożnej.

Źródło: AppleInsider