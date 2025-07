STALKER 2 na PS5 oficjalnie. Zagramy jeszcze w tym roku

STALKER 2 oficjalnie zmierza na konsole PlayStation 5. Ukraińskie studio GSC Game World przygotowuje graczy na premierę swojego sztandarowego dzieła. Zagramy jeszcze w tym roku.

Pod koniec 2024 r. studio GSC Game World podkreślało, że ma inne priorytety, niż prace nad STALKER 2 w wersji na PS5. Wygląda na to, że deweloperzy już uporali się z wyznaczonymi zadaniami i mogą przystąpić do wydania gry na konsole “niebieskich”.

STALKER 2 na PS5 oficjalnie

Koniec domysłów. Oficjalnie potwierdzono, że STALKER 2 trafi na konsole PlayStation 5. Ogłoszeniu towarzyszy specjalny zwiastun oraz informacja, że tytuł wykorzysta potencjał kontrolera DualSense i nie zabraknie ulepszeń, z których czerpać będą użytkownicy PS5 Pro.

Kiedy STALKER 2 na PS5 stanie się dostępny? Aktualnie brakuje konkretnej daty premiery, lecz studio deklaruje, że debiut nastapi jeszcze w tym roku, najpewniej pod koniec. Dalszych szczegółów brak. Nie wiemy, co z wydajnością STALKER 2 na kolejnej platformie, potencjalnymi trybami graficznymi oraz ceną gry. “Zona” lubi cierpliwość, więc gracze siłą rzeczy muszą się w nią uzbroić.

Konsekwentny rozwój gry

Przypomnijmy, że tytuł jest dostępny na PC oraz konsolach Xbox Series X|S. Co więcej, STALKER 2 dostępny jest w ramach abonamentu PC/Xbox Game Pass. Czy analogicznie gra z czasem trafi do usługi PS Plus? Tego nie wie nikt.

Wiemy natomiast, że STALKER 2 dzięki serii aktualizacji stał się grą bardziej dojrzałą i bardziej komfortową. Nie jest tajemnicą, że w początkowej fazie obecności na rynku produkcja borykała się z problemami natury technicznej, które mogły odstraszyć część graczy. Konsekwentny rozwój gry objawia się również w tym, że studio udostępniło oficjalne narzędzie do modowania STALKER 2, które waży 700 GB (słownie: siedemset gigabajtów).

