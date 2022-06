6 czerwca rozpocznie się tegoroczna konferencja WWDC, podczas której firma Apple zaprezentuje nowe wersje swoich systemów operacyjnych oraz prawdopodobnie MacBooka Air z układem M2. Wczoraj pojawiły się sensacyjne doniesienia o tym, że Apple pracuje nad własna wyszukiwarką.

Nowa wyszukiwarka Apple

Informacje na temat tego, że być może już za kilka dni zadebiutuje wyszukiwarka, która opracowana została przez firmę Apple opublikował na Twitterze Robert Scoble, popularny amerykański bloger technologiczny. Twierdzi on, że ma się to stać właśnie na wspomnianej konferencji WWDC.

Plotki podsycił Glenn Gabe, znany na całym świecie specjalista od digital marketingu.

Nie wiadomo jednak czy firma Apple chce bezpośrednio konkurować na rynku wyszukiwarek internetowych z takimi gigantami jak Google, Bing, Baidu czy Yahoo! i czy w ogóle miałaby jakiekolwiek szanse by zaistnieć w tym segmencie.

Być może chodzi tylko o to, że zwiększone zostaną możliwości aplikacji Spotlight, która przeszukuje zasoby urządzeń marki Apple oraz powiązane z nią Sugestie Siri, czyli spersonalizowane wyniki wyszukiwania informacji w Internecie. Pojawiają się one na liście wyników w Spotlight, a oparte są na podstawie analiz sztucznej inteligencji, którą dysponuje Siri.



Źródło: Apple

Zdecydowanie bardziej fascynująca byłaby pierwsza z wymienionych opcji. Zupełnie nowa wyszukiwarka mogłaby sporo namieszać w światowym Internecie.

Czy Apple planowało to od lat?

Warto dodać, że nie są to pierwsze w historii wzmianki o tym, że firma Apple działa w sferze przeszukiwania zasobów internetowych.

W 2014 roku odkryto ślady narzędzia o nazwie Applebot, czyli przeszukiwarki sieci, która wspiera między innymi Siri i wspomniane wyżej Sugestie. Warto dodać, że przez co najmniej 8 lat, bo tak naprawdę nie wiadomo od kiedy działa Applebot, firma mogła zebrać wystarczającą ilości informacji do tego, by właśnie teraz uruchomić swoją własną wyszukiwarkę internetową.



John Giannandrea. Źródło: Apple

Przypomnijmy też, że w 2018 roku pracę w Apple rozpoczął John Giannandrea, który wcześniej pełnił funkcję szefa działu zajmującego się technologią sztucznej inteligencji i pracował między innymi nad rozwojem Asystenta Google. Giannandrea jest teraz starszym wiceprezesem ds. strategii rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Obecnie nie wiadomo co tak naprawdę planuje Apple. Dowiemy się tego prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.

Źródło: seroundtable.com