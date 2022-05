Tegoroczna konferencja WWDC rozpocznie się 6 czerwca. Zainauguruje ją prezentacja, podczas której Apple pokaże nowe systemy operacyjne oraz MacBooka Air z układem M2 - tak przynajmniej twierdzi Mark Gurman z serwisu Bloomberg.

MacBook Air z M2

W ostatnim newsletterze Power On, które autorem jest wspomniany we wstępie Gurman przeczytać można, że już w przyszłym tygodniu firma zaprezentuje nowego, przeprojektowanego MacBooka Air, który wyposażony będzie w układ Apple Silicon M2.

Warto przy tej okazji dodać, że według najnowszych doniesień, M2 ma być niewiele lepszy od swojego poprzednika. Układ M1 wytwarzany jest w 5-nanometrowym procesie technologicznym, a analitycy twierdzą, że w tym roku znacznie bardziej zaawansowane procesy nie będą dostępne dla seryjnej produkcji.

Źródło: https://zelbo.nyc/macbookairupdated

Obecnie uzasadnione ekonomicznie jest wykorzystanie litografii N5P i N4, które nie zapewniają produkcji dużo bardziej wydajnych układów niż w przypadku technologii, która użyta zostałw w przypadku M1. Ming-Chi Kuo uważa, że całkowite odświeżenie designu nowego MacBooka będzie wystarczające do tego by zapewnić wysokie wyniki sprzedażowe. W przypadku tego komputera wydajność zejdzie na drugi plan.

realityOS

Warto przypomnieć, że na początku roku w kodzie aplikacji App Store znalezione zostały odniesienia do systemu realityOS. To system operacyjny, który instalowany ma być na okularach do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości marki Apple. Mówi się o nich już od długiego czasu, ale termin ich premiery nie jest jeszcze znany. Według Gurmana prawdopodobne jest to, że prezentacja tego systemu może odbyć się podczas zbliżającej się konferencji WWDC, ponieważ Apple powinno zadbać o to by deweloperzy mogli stworzyć oprogramowanie dla takiego urządzenia przed jego premierą.

Źródło: https://zelbo.nyc/appleview

Dodajmy, że do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wpłynął wniosek patentowy, który obejmuje logotyp oraz nazwę realityOS. Co więcej, pod koniec maja pojawiły się doniesienia o tym, że takie okulary są obecnie w zaawansowanej fazie rozwoju i zostały już nawet zaprezentowane członkom zarządu firmy Apple.

iOS 16 i iPadOS 16

Według Gurmana w iOS 16 znacznie ulepszony zostanie ekran blokady. Dostępne mają być między innymi tapety z widżetami. Co więcej, nowy system ma umożliwić wykorzystanie w iPhone’ach 14 Pro i 14 Pro Max wyświetlacza „always-on”, na którym w sposób ciągły wyświetlane są informacje. Funkcja znana jest między innymi ze smartfonów z Androidem oraz zegarków Apple Watch.

W przypadku iPadOS 16 firma skupić ma się na ulepszeniu funkcji związanych z wielozadaniowością. Gurman pokusił się o stwierdzenie, że być może pojawią się okna, znane z desktopowych systemów.

Poza systemami operacyjnymi dla iPhone’ów i Padów, podczas WWDC zaprezentowane zostaną także watchOS 9, tvOS 16 oraz macOS 13.

Źródło: Power On - Mark Gurman, informacja własna