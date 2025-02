Nie tylko aparat. iPhone 16e kontra iPhone 16 - omawiamy różnice

Lepiej kupić tańszego iPhone’a 16e czy dopłacić do iPhone’a 16? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto rzucić okiem na różnice. A tych jest więcej niż może się na pierwszy rzut oka wydawać.

Podczas prezentacji iPhone’a 16e Apple starał się przekonać, że model ten zasługuje na dołączenie go do flagowej serii. Akcentowane jest to zresztą przez samą nazwę, bo przecież oczekiwano, że - zgodnie z utartym zwyczajem - tańszy model trafi na rynek jako iPhone SE.

Na czym zaoszczędził Apple, by zbić cenę iPhone’a 16e?

iPhone 16e i iPhone 16 - porównanie cen

W sklepie App Store iPhone 16e jest dokładnie o 1000 zł tańszy od “szesnastki”.

iPhone 16e iPhone 16 128 GB 2999 zł 3999 zł 256 GB 3499 zł 4499 zł 512 GB 4499 zł 5499 zł

Jako że iPhone 16 jest już dostępny na rynku od ponad 5 miesięcy, jego ceny poza Apple Store’em zdąży już jednak spaść. W zależności od sklepu można go upolować za 3400-3900 zł. Zapewne minie trochę czasu, zanim 16e doczeka się podobnych obniżek.

iPhone 16e i iPhone 16 - porównanie wyglądu

Apple nie byłby sobą, gdyby nie upewnił się, że segment cenowy jest wyraźnie akcentowany przez design i widoczny na pierwszy rzut oka. I tak z przodu iPhone’a 16 pojawił się starszy typ wcięcia, a z tyłu pojedynczy aparat.

iPhone 16e i iPhone 16

W konstrukcji wprowadzono jednak także zmianę niewidoczną na pierwszy rzut oka.

iPhone 16e iPhone 16 Otwór w ekranie zwykłe wcięcie Dynamic Island Szkło na ekranie Ceramic Shield Ceramic Shield nowej generacji Kolory czarny,

biały czarny,

biały,

niebieski,

fioletowy,

żółty,

czerwony Wymiary 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 146,6 x 71,6 x 7,8 mm Waga 167 g 170 g

Ekran iPhone’a 16e chroniony jest przez starszy typ szkła, co zwiastuje niższą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Apple deklaruje, że w przypadku podstawowego iPhone’a 16 “Ceramic Shield następnej generacji jest o 50 procent twardsza niż w przypadku pierwszej generacji”. Ponadto ramka otaczająca wyświetlacz iPhone'a 16e jest nieco szersza.

iPhone 16e i iPhone 16 - porównanie ekranów

W iPhonie 16e Apple zastosował starszy typ wyświetlacza, który został wyjęty żywcem w iPhone'a 14 oraz 13. Pierwsza rzucająca się w oczy różnica to oczywiście brak Dynamic Island z interaktywnymi widżetami.

Poza tym ekran iPhone'a 16e ma mniejszy zakres jasności. Oznacza to, że może bardziej razić w nocy i być mniej czytelny w słoneczny dzień.

iPhone 16e iPhone 16 Typ ekranu 6,06 cala,

OLED,

2532 x 1170 (460 ppi)

60 Hz

6,12 cala,

OLED,

2556 x 1179 (460 ppi)

60 Hz Dynamic Island nie tak Jasność maksymalna 800 nitów 1000 nitów Jasność szczytowa HDR 1200 nitów 1600 nitów Jasność szczytowa w słońcu brak danych 2000 nitów Jasność minimalna brak danych 1 nit

Wyświetlacz iPhone'a 16e jest przy okazji odrobinę mniejszy, ale różnica jest marginalna.

iPhone 16e i iPhone 16 - porównanie aparatów

Aparat to aspekt, w którym Apple pokusił się o najbardziej dotkliwe kompromisy. I mowa nie tylko o zastosowaniu pojedynczego obiektywu zamiast podwójnego.

iPhone 16e iPhone 16 Aparat główny 48 Mpix,

optyczna stabilizacja obrazu 48 Mpix,

stabilizacja matrycy Aparat dodatkowy - 12 Mpix,

obiektyw ultraszerokokątny Tryb portretowy podstawowy ulepszony z funkcją zmiany punktu ostrości Style fotograficzne podstawowe udoskonalone Tryb makro - tak Tryb filmowy (rozmycie tła) - tak, w 4K Zdjęcia i filmy 3D - tak Przycisk aparatu na obudowie - tak

Użytkownicy iPhone’a 16e nie przełączą się na widok ultraszerokokątny, nie skorzystają z trybu makro, nie nagrają wideo z rozmytym tłem i nie przygotują materiałów 3D, które można by obejrzeć na goglach Apple Vision Pro czy Meta Quest 3.

iPhone 16e ma pojedynczy aparat

Zabrakło też fizycznego przycisku do obsługi aparatu oraz nowej wersji fotograficznych stylów, które chwaliłem w recenzji iPhone’a 16 Pro.

iPhone 16e i iPhone 16 - porównanie czipów i łączności

Apple komunikuje, że iPhone 16e i 16 napędzane są przez czip A18. Nie jest to jednak dokładnie ta sama jednostka.

iPhone 16e iPhone 16 Czip A18,

6-rdzeniowe CPU,

4-rdzeniowe GPU A18,

6-rdzeniowe CPU,

5-rdzeniowe GPU Modem 5G Apple C1 Snapdragon X70 Wi-Fi 6 7 UWB - tak

iPhone 16e ma jeden rdzeń GPU mniej. Być może "szesnastka" potrzebuje wyższej wydajności na potrzeby dodatkowych funkcji aparatu (Cinematic Mode) czy bardziej rozbudowanych systemowych animacji (Dynamic Island), ale niewykluczone, że to cięcie przełoży się na nieco niższą kondycję w grach.

Tańszy model wykorzystuje ponadto starszą generację Wi-Fi, co oznacza brak kompatybilności z najlepszymi routerami, oraz został pozbawiony czipu UWB. Ten służy m.in. do precyzyjnego lokalizowania AirTagów w przestrzeni.

Co ciekawe, iPhone 16e to pierwszy smartfon z autorskim modemem 5G o oznaczeniu C1. Apple deklaruje, że jest on bardziej energooszczędny od stosowanych dotychczas jednostek Qualcomma.

iPhone 16e i iPhone 16 - porównanie baterii

Apple tradycyjnie nie zdradza pojemności akumulatorów swoich smartfonów, ale przedstawia deklarowany czas pracy. I tu niespodzianka - iPhone 16e ma działać na jednym ładowaniu od 12 do 18 proc. dłużej niż iPhone 16.

iPhone 16e iPhone 16 Odtwarzanie wideo do 26 godzin do 22 godzin Odtwarzanie wideo (streaming) do 21 godzin do 18 godzin Odtwarzanie dźwięku do 90 godzin do 80 godzin MagSafe i Qi2 - tak Ładowanie bezprzewodowe do 7,5 W do 25 W

​​​​

Cięcia objęły jednak ładowanie, bo iPhone 16e nie ma złącza MagSafe, obecnego dotychczas we wszystkich modelach od 12 w górę. Oznacza to brak kompatybilności z magnetycznymi ładowarkami i innymi akcesoriami, a także znacznie niższą prędkość ładowania bezprzewodowego.

iPhone 16e jest pełen kompromisów. Oby ceny szybko spadły

Jak widać, lista różnic między iPhone’em 16e a iPhone’em 16 jest wyjątkowo długa. Chyba nawet dłuższa niż między serią 15 i 16.

Oczywiście część różnic to błahostki, które nie każdy odnotuje. Dla mnie najbardziej dotkliwy byłby brak obiektywu ultraszerokokątnego i złącza MagSafe. Biorąc pod uwagę spore cięcia w sprzęcie i oprogramowaniu, spodziewałbym się raczej ceny na poziomie 2500-2600 zł.

iPhone 16e nie ma złącza MagSafe

Apple chwali się, że iPhone 16e to najtańszy smartfon z obsługą Apple Intelligence, której zabrakło nawet w iPhonie 15. Tylko że z punktu widzenia Polaka niekoniecznie jest to istotny atut, bo w Europie pierwszy pakiet AI ma zostać wydany dopiero w kwietniu i to bez wsparcia dla języka polskiego. Na razie nie wiadomo, czy w przewidywalnej przyszłości nasz język zostanie dopisany do listy.