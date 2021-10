Apple Pay to metoda służąca do dokonywania płatności, zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online za pomocą urządzeń marki Apple. Jak skonfigurować Apple Pay? Jak dodawać i usuwać karty do Apple Pay? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Apple Pay – gdzie można korzystać?

Apple Pay używać można wszędzie tam, gdzie jest możliwość dokonania płatności za pomocą terminali, które akceptują płatności zbliżeniowe, czyli na przykład w sklepach stacjonarnych, w automatach z przekąskami lub innymi produktami oraz w taksówkach.

Metodą tą płacić można także za zakupy online. Warunkiem jest korzystanie z przeglądarki Safari na iPhonie, iPadzie lub komputerze Mac. Korzystając z Apple Pay nie ma konieczności wypełniania formularzy dotyczących płatności, ale warto zaznaczyć, że nie wszystkie sklepy internetowe umożliwiają korzystanie z takiej opcji.

Apple nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Apple Pay.

Czy Apple Pay jest bezpieczne?

Na stronie Apple przeczytać można, że dane karty płatniczej dodanej do tej usługi nie są przechowywane w pamięci urządzenia ani na serwerach firmy. Co więcej, dane te nie są udostępniane nawet sprzedawcy, ponieważ w transakcjach wykorzystywany jest unikalny kod.

Warto też dodać, że korzystając z karty płatniczej w przypadku transakcji do 100 złotych nie jest wymagane podanie kodu PIN, co rodzi pewne niebezpieczeństwo – takie transakcje może wykonać każdy, kto wejdzie w posiadanie karty.

Apple Pay za każdym razem wymaga uwierzytelnienia. Aby zapłacić telefonem iPhone wystarczy w tym celu dwukrotnie nacisnąć przycisk boczny i uwierzytelnić się przy użyciu Face ID lub wprowadzić kod. W przypadku modeli z Touch ID trzeba położyć palec na czytniku linii papilarnych. Następnie zbliżyć smartfona do terminalu. Płacąc zegarkiem Apple Watch wymagane jest dwukrotne kliknięcie przycisku bocznego na odblokowanym zegarku. Warto dodać, że Apple Pay nie wymaga dotykania terminalu płatniczego co istotne jest szczególnie w czasach panującego wszechobecnie koronawirusa.

Jak skonfigurować Apple Pay? Jak dodać kartę?

Apple Pay nie wymaga pobrania żadnej dodatkowej aplikacji. Funkcja ta wbudowana jest w systemy operacyjne iPhone’a, iPada, zegarka Apple Watch i komputera Mac. Należy też sprawdzić czy bank, z którego usług korzystamy uczestniczy w programie Apple Pay. Lista banków dostępna jest na stronie Apple.

Aby dodać kartę debetową lub kredytową do usługi Apple Pay na iPhonie należy kolejno:

Otworzyć aplikację Portfel.

W prawym górnym rogu wybrać przycisk Dodaj.

Wybrać Karta debetowa lub kredytowa.

Następnie wybrać wystawcę karty, a na kolejnym ekranie stuknąć Dalej.

W kolejnych krokach postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób dodawania karty różni się w zależności od jej wystawcy. W trakcie dodawania karty zazwyczaj wymagana jest weryfikacja, na przykład poprzez wpisanie kodu, który bank wysyła w wiadomości SMS.

Sposób konfiguracji usługi Apple Pay na innych urządzeniach opisany został na stronie Apple.

Pierwsza dodana karta staje się domyślna. Po dodaniu kilku kart do aplikacji Portfel można wybrać, która z nich ma być kartą pierwszego wyboru. Na iPhonie najprostszym sposobem jest dotknięcie i przytrzymanie karty, która ma być domyślna, a następnie przesunięcie jej na sam dół listy.

Aby zmienić domyślną kartę na zegarku Apple Watch wystarczy otworzyć aplikację Watch na iPhonie i wybrać zakładkę Mój zegarek. Kolejno stuknąć opcje Portfel i Apple Pay oraz Domyślna karta i wybrać nową kartę.

Jak płacić przy użyciu Apple Pay?

Aby wykorzystać Apple Pay do płatności zbliżeniowych wystarczy uwierzytelnić się w sposób opisany wyżej oraz przyłożyć iPhone’a lub wyświetlacz zegarka Apple Watch do terminala.

Aby zapłacić za zakupy w Internecie wystarczy wybrać Apple Pay jako metodę płatności, w kolejnym kroku wybrać kartę, za pośrednictwem której ma zostać zrealizowana transakcja. Następnie dokonać uwierzytelnienia. W przypadku iPhone’a, iPada i Apple Wachta robi się to tak samo jak przy płatnościach zbliżeniowych. Na Macu z Touch ID skorzystać można z czytnika linii papilarnych. Na komputerze bez Touch ID płatności potwierdza się poprzez iPhone’a lub zegarek Apple Watch, które połączone z komputerem przez Bluetooth i są zalogowane do tego samego konta Apple ID co Mac.

Korzystanie z Apple Pay jest bardzo łatwe. Brak konieczności zabierania ze sobą portfela albo karty płatniczej jest niezwykle komfortowy i szybko można się do tego przyzwyczaić. Kolejnym argumentem jest fakt, że Apple Pay jest bezpieczniejsze niż tradycyjna karta płatnicza. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie na temat tej metody płatności.