Gdzie Apple'a biją, tam Samsung korzysta. Koreańczycy ośmieszyli rywala

Reklama nowego iPada Pro została zmiażdżona przez odbiorców. Samsung postanowił to wykorzystać w reklamie własnego tabletu.

Przypomnijmy. 7 maja swoją premierę miał iPad Pro z ekranem OLED, który promowany jest jako najsmuklejszy produkt w historii Apple’a. Firma opublikowała kontrowersyjny spot zatytułowany "Crush!", na którym prasa hydrauliczna została wykorzystana do zniszczenia instrumentów muzycznych, sprzętu audio, książek, puszek z farbą, telewizorów czy aparatów fotograficznych.

Tak jak Apple w ramach akcji promocyjnej zmiażdżył owoce dziedzictwa kulturowego ludzkości, tak Apple został zmiażdżony przez branżę kreatywną, do której nowy iPad Pro jest przecież kierowany.

"To najszczersza metafora tego, co firmy technologiczne robią ze sztuką, artystami, muzykami, twórcami, pisarzami, filmowcami: wyciskają ich, wykorzystują, płacą słabo, biorą wszystko, a potem mówią, że wszystko stworzyli sami" - napisał na X (dawny Twitter) brytyjski reżyser, scenarzysta i producent Asif Kapadia. A to tylko jeden z wielu nieprzychylnych komentarzy.

W reakcji na falę krytyki Apple wystosował przeprosiny oraz wycofał kontrowersyjną reklamę z telewizji. Tymczasem konkurencja nie śpi.

Samsung kontra Apple. Nowa reklama uderza w producenta iPadów

Samsung opublikował klip “UnCrush” przedstawiający artystkę, która spaceruje wśród zrujnowanego sprzętu, a w końcu podnosi zniszczoną gitarę i zaczyna na niej grać. Reklama tabletu Galaxy Tab S9 kończy się sloganem "Kreatywność nie może zostać zmiażdżona".

Oczywiście Samsung nie odnosi się do Apple’a bezpośrednio, ale nawiązanie nie jest przesadnie subtelne. Dzięki zbliżonej palecie kolorów wideo wygląda jak bezpośrednia kontynuacja reklamy iPada.

Cóż - gdzie Apple’a biją, tam Samsung korzysta.