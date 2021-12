W serwisie The Information opublikowano doniesienia o tym, że Tim Cook podpisał z chińskim rządem umowę. Zobowiązał się w niej do tego, że jego firma pomoże rozwinąć chińską gospodarkę w zamian za ustępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Umowa opiewa podobno na kwotę ponad 275 miliardów dolarów. Informacje pochodzą rzekomo z wywiadów i wewnętrznych dokumentów firmy. Porozumienie podpisane zostało w 2016 roku, kiedy to Tim Cook kilkukrotnie odwiedzał ten kraj. Celem było nawiązanie pozytywnych relacji z tamtejszym rządem. Urzędnicy tego kraju uważali podobno, że Apple intensywnie eksploatuje chińskie fabryki i lokalną siłę roboczą, ale nie wnosi wystarczającego wkładu w rozwój gospodarki.

Cook lobbował chińskich urzędników

We wspomnianych na początku dokumentach znajdują się podobno informacje o tym, że Cook próbował osobiście wywrzeć wpływ na chińskich użytkowników, gdy ci nie byli przekonani co do funkcjonowania firmy Apple na terenie Chin i oferowanych przez nią produktów oraz usług.



Apple Store w chińskim mieście Changsha

Negocjacje zakończyły się powodzeniem, a w rezultacie chińska agencja rządowa o nazwie Narodowa Komisja Rozwoju i Reform zgodziła się na różnego rodzaju ustępstwa związane z prowadzoną przez Apple w tym kraju działalnością w zamian za wielomiliardowe inwestycje.

W ramach porozumienia firma ma między innymi wesprzeć rozwój chińskich przedsiębiorców, współpracować w zakresie badań naukowych z krajowymi uniwersytetami oraz wykorzystywać większą liczbę komponentów produkowanych przez lokalne przedsiębiorstwa.

Warto też dodać, że firma Apple jest podobno bardzo uzależniona od wpływów Tima Cooka. Spekuluje się, że jego odejście mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną firmy.

