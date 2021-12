Nowe MacBooki Pro z układami Apple Silicon przeznaczone są dla najbardziej wymagających użytkowników, ale od pewnego czasu pojawiają się doniesienia o różnych problemach z tymi komputerami. Ostatnio pojawiły się informacje o kolejnych. Tym razem dotyczą one czytników kart SD.

Do tej pory wiadomo jest o dwóch rodzajach problemów, które dotyczą nowych MacBooków Pro. Jedne dotyczą odtwarzania filmów w serwisie YouTube, a drugie ładowania za pomocą złącza MagSafe 3. Najnowsze doniesienia dotyczą kłopotów związanych z działaniem czytnika kart pamięci, który zbudowany jest w te komputery.

Objawy

Objawy to między innymi brak możliwości dostępu do danych zapisanych na karcie lub bardzo niska prędkość transferu. Długo zajmuje także wykrycie karty. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trwa to nawet 1 minutę. Dzieje się to bez względu na rodzaj karty pamięci. Zdarza się nawet, że zawiesza się systemowy Finder. Autorzy tych wpisów twierdzą, że te same karty bez problemu działają w innych czytnikach.

Co ciekawe problem nie występuje w przypadku zewnętrznych czytników kart, które podłączone są do nowych MacBooków.

Warto dodać, że niektórzy użytkownicy kontaktowali się w tej sprawie z firmą Apple, a w odpowiedzi otrzymali informację, że w następnych aktualizacjach systemu macOS pojawi się poprawka, która wyeliminuje te błędy. Nie jest jednak do końca jasne czy problem związany jest z oprogramowanie czy ze sprzętem. Na ten temat pojawiają się sprzeczne informacje.

Doraźne rozwiązanie problemu

Na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem jest korzystanie z zewnętrznych czytników kart pamięci.

