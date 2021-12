Podczas ubiegłorocznej konferencji WWDC firma Apple zapowiedziała, że w ciągu dwóch lat wszystkie modele komputerów Mac wyposażone będą w układy Apple Silicon. Obecnie tylko niektóre z nich posiadają autorskie procesory, ale ma to się zmienić właśnie w przyszłym roku.

Apple zaprezentowało niedawno nowe modele MacBooków Pro, które kupić można z układem M1 Pro lub M1 Max. W ofercie znajdują się także MacBooki Air, Maki mini oraz iMaki z ekranem, którego przekątna ma długość 24 cali. Wszystkie wymienione komputery wyposażone są w układ M1.

Mark Gurman z agencji prasowej Bloomberg poinformował dziś, że Apple pracuje nad pięcioma nowymi komputerami Mac, które na rynku pojawią się w 2022 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wszystkie wyposażone będą w układ Apple Silicon.

Gurman twierdzi, że w przyszłym roku zaprezentowane zostaną następujące komputery:

nowy iMac, który zastąpi obecnie dostępny 27-calowy model,

przeprojektowany MacBook Air z nowym układem, który roboczo nazywany jest „M2”,

odświeżony Mac mini,

Podstawowe modele MacBooków Pro,

Mac Pro z układem Apple Silicon.

Podstawowy MacBook Pro?

Doniesienia na temat większości z wymieniony wyżej komputerów pojawiały się już wcześniej. Zaskakują pogłoski dotyczące kolejnych modeli MacBooków Pro. Mówi się, że będą one wyposażone w ten sam układ, co nowe MacBooki Air. O układzie M2 nie wiadomo póki co zbyt wiele. Ma mieć procesor graficzny z 10 rdzeniami, a jego moc obliczeniowa ma być nieznacznie większa niż w przypadku M1.

Nie jest do końca jasne jak pozycjonowany byłby taki komputer. Apple wyraźnie oddzieliło laptopy do codziennego użytku od tych przeznaczonych dla profesjonalistów, prezentując niedawno nowe modele Pro. MacBooki Air aż proszą się o odświeżenie konstrukcji, ale wydaje się, że to by wystarczyło. Kolejne modele MacBooków Pro mogą wprowadzić zamieszanie do oferty przenośnych komputerów marki Apple. Obecnie jasne jest dla jakich grup klientów przeznaczone są poszczególne z nich.

https://www.macrumors.com/2021/12/05/apple-planning-five-new-macs-for-2022/