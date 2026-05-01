Stało się. Podwyżka cen na Netflix tym razem dotknęła polskiego rynku. Od maja serwis podnosi ceny wszystkich swoich pakietów.

Ostatni raz cennik Netflix w Polsce był aktualizowany w 2024 r. Podobnie jak wtedy, również w tym przypadku można mówić o znaczących podwyżkach, ponieważ sięgają one kilkudziesięciu proc.

Podwyżka cen Netflix w Polsce

Pakiet Podstawowy kosztuje teraz 37 zł miesięcznie. Za pakiet Standardowy trzeba zapłacić już 55 zł miesięcznie, a dla osób zainteresowanych pakietem Premium cena wzrosła z 67 zł do 75 zł miesięcznie. Nowe ceny są już widoczne na oficjalnej stronie internetowej serwisu oraz w aplikacji.

To nie wszystkie zmiany. W nowym cenniku skorygowany został także koszt dodania do swojego konta dodatkowego użytkownika. Wzrósł z 13 zł do 16 zł miesięcznie. Przypomnijmy, że w planie Standardowym może być jeden dodatkowy użytkownik. W planie Premium istnieje natomiast możliwość współdzielenia konta z dwoma dodatkowymi użytkownikami.

Zaktualizowany cennik już teraz obowiązuje nowych użytkowników. Obecni subskrybenci wyższe rachunki będą z kolei płacić po upłynięciu ich bieżących miesięcznych okresów rozliczeniowych.

Najpopularniejszy, ale i najdroższy serwis VOD w Polsce

Netflix pozostaje najpopularniejszym serwisem VOD w Polsce. Jednocześnie będzie teraz także tym najdroższym. Wyraźnie wyprzedza pod tym kątem nawet Disney+, w przypadku którego ostatnia podwyżka cen miała miejsce w październiku 2025 r. (wynoszą one 34,99 zł lub 59,99 zł miesięcznie) i Apple TV+ zarządzanego przez producenta utożsamianymi z wysokimi cenami produktów oraz usług, a kosztującego teraz 34,99 zł miesięcznie.

"Aktualizacja wynika z podejścia globalnego spółki do cen - gdy Netflix dostarcza więcej wartości w ramach subskrypcji, od czasu do czasu platforma wprowadza nowy cennik w celu dalszej inwestycji w rozrywkę" - podaje PAP Biznes.

