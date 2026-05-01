Przenośny Xbox ulepszony. Microsoft wprowadza tonę nowych funkcji

Microsoft rozpoczął proces aktualizacji konsol ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. Dzięki nowemu oprogramowaniu urządzenia te mają być bardziej konkurencyjne dla Nintendo Switcha 2.

Największą zmianą w trybie jest automatyczne zarządzanie ekranami w trybie zadokowanym. Po wpięciu konsoli do stacji dokującej obraz przenosi się na telewizor, a matryca wbudowana w urządzenie całkowicie się wyłącza. Pozwala to na lepszą optymalizację rozdzielczości, odświeżania i trybu HDR bez zbędnego obciążania procesora obsługą drugiego wyświetlacza.

Nowe oprogramowanie wprowadza także inne ulepszenia pod kątem trybu stacjonarnego.

Lepsza współpraca ze Smart TV. Telewizory Samsunga, LG i Vizio automatycznie aktywują tryby dedykowane graczom, takie jak ALLM (niski poziom opóźnień).

Nowy widget wyświetlania. W pasku Game Bar pojawiło się menu, które pozwala zmienić parametry obrazu za pomocą kontrolera, bez wychodzenia z gry.

Inteligentne sterowanie. Po sparowaniu zewnętrznego pada, przyciski na obudowie Ally zostają wyłączone, co ma zapobiegać konfliktom w sterowaniu (np. w “Call of Duty: Black Ops 7”).

ROG Xbox Ally X wreszcie z Auto Super Resolution

Użytkownicy modelu ROG Xbox Ally X mogą od teraz testować funkcję Auto Super Resolution w wersji preview. Rozwiązanie to jest odpowiedzią Microsoftu na technologię DLSS Nvidii, znanej m.in. z Nintendo Switcha 2.

Auto SR wykorzystuje AI do skalowania obrazu w czasie rzeczywistym, by dostarczyć detale zbliżone do jakości 1440p przy zachowaniu wysokiej płynności animacji. Ma to szczególne znaczenie przy graniu na dużym ekranie, gdzie niska natywna rozdzielczość konsoli rzuca się w oczy.

ROG Xbox Ally z ulepszeniami dźwięku, wibracji i biblioteki gier

Aktualizacja oprogramowania ma zapewnić także lepsze wykorzystanie obecnych w konsolach ROG Xbox Ally komponentów.

Obsługa Bluetooth LE Audio. Nowy standard zapewnia mniejsze opóźnienia i lepszy czas pracy na baterii. Nowością jest wsparcie dla super wideband stereo voice, co ma pozwolić na zachowanie wysokiej jakości dźwięku z gry nawet podczas korzystania z mikrofonu w czacie głosowym.

Lepsza haptyka. Microsoft wprowadził Enhanced Vibration, czyli bardziej precyzyjne wibracje, które mają lepiej oddawać to, co dzieje się na ekranie.



Wszystkie gry w jednym miejscu. Aplikacja Xbox na PC pozwala teraz ręcznie dodawać i edytować gry z innych platform (np. Steam czy Epic), tworząc jedną, spójną bibliotekę na urządzeniu.

Co z samymi grami? Microsoft wylicza, że program zgodności z handheldami obejmuje już ponad 1000 tytułów. Deweloperzy wprowadzają domyślne profile ustawień oraz funkcję Advanced Shader Delivery, która skraca czas uruchamiania gier i eliminuje przycięcia. Z rozwiązań tych skorzystają także nadchodzące hity, w tym zapowiedziana na 19 maja "Forza Horizon 6".