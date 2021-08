Marka 3dfx wraca na rynek? Ostatnia wiadomość wywołała burzę w branżowych mediach, ale przy okazji wzbudziła sporo wątpliwości wśród fanów. Okazuje się, że sprawa ma swój dalszy bieg, bo w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie rzekomych właścicieli marki.

Kilka dni temu pisaliśmy o tajemniczej wiadomości na profilu 3dfx Interactive, która zapowiadała powrót marki 3dfx – producenta legendarnych kart graficznych Voodoo. Deklaracje wzbudziły u nas sporą wątpliwość, ale profil idzie w zaparte i publikuje kolejne informacje.

3dfx wraca na rynek? Jest oświadczenie nowych właścicieli marki

Na profilu 3dfx Interactive pojawiło się oświadczenie na temat powrotu marki 3dfx.

Według przedstawionych informacji, firma inwestycyjna Jansen Products z San Francisco z dniem 23 lipca nabyła aktywa 3dfx Interactive i jest w trakcie rejestracji znaku towarowego „3dfx”. Jansen Products planuje pod nową marką wydawać karty graficzne, a także inne produkty, takie jak: smartfony, telewizory smart czy systemy dźwiękowe.

3dfx troluje fanów?

Przedstawione oświadczenie na pierwszy rzut oka wygląda wiarygodnie, ale po głębszej analizie mamy poważne wątpliwości, czy na pewno przedstawia prawdziwe informacje. W sieci nie znajdziemy żadnych danych na temat firmy inwestycyjnej Jansen Products. Mało tego! Jej nazwa jest dziwnie podobna do Jensen – imienia założyciela Nvidii (firmy, która w 2002 roku wykupiła 3dfx Interactive). Dziwi tutaj jednak brak reakcji właśnie ze strony Nvidii, do której powinny należeć aktywa 3dfx.

Co to oznacza? Stawiamy dolary przeciwko orzechom, że firma 3dfx tak naprawdę nie wróci na rynek, a profil 3dfx Interactive tylko ma na celu trolowanie fanów. Czy tak się stanie? Wszystkiego mamy się dowiedzieć już jutro, bo – PODOBNO – wtedy marka ogłosi szczegóły na temat powrotu na rynek. Nie wiemy jak Wy, ale my nie możemy się doczekać.

Źródło: Twitter @ 3dfx Interactive