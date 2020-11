Nowy MacBook Pro 13 ma deklasować modele konkurencji pod względem wydajności i czasu pracy na baterii. Wszystko dzięki nowemu procesorowi, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o komputerach Apple Mac.

Firma Apple postanowiła uniezależnić się od Intela i opracowała swój autorski procesor M1. Nowy układ trafił nie tylko do nowego MacBooka Air, ale też do nowego MacBooka Pro 13.

Nowy Apple MacBook Pro 13

Nowy MacBook Pro 13 na pierwszy rzut oka nie różni się od wcześniejszego modelu z maja. Producent zastosował 13,3-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560 x 1600 px (jasność 500 nitów), kamerkę FaceTime HD i klawiaturę Magic Keyboard (z paskiem Touch Bar i czytnikiem Touch ID).

Do dyspozycji oddano złącze audio i dwa porty Thunderbolt 40 Gb/s / USB 4 – mogą one służyć także do podłączenia zewnętrznego monitora lub ładowania baterii. Za łączność bezprzewodową odpowiada natomiast Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.

MacBook Pro 13 z nowym procesorem Apple M1

Głównym atutem nowego laptopa jest procesor Apple M1 – to układ typu SoC, w którym zintegrowano 8 rdzeni (4 słabsze i 4 wydajniejsze), układ graficzny z 8 blokami obliczeniowymi i 16-rdzeniowy system Neural Engine.

Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci RAM (z możliwości rozszerzenia do 16 GB) oraz dysk SSD o pojemności 256 GB lub 512 GB (z możliwością rozszerzenia do 1 lub 2 TB).

Nowa wersja MacBooka działa pod kontrolą systemu na macOS Big Sur, który pozwala lepiej wykorzystać potencjał sprzętu. System pozwala też korzystać z aplikacji na iPhone’a i iPada.

Producent chwali się, że „m-jedynka” pozwala uzyskać 2,8-krotne przyspieszenie w operacjach procesorowych i 5-krotny skok wydajności w wydajności grafiki w porównaniu z procesorami poprzedniej generacji (Intel Core i7-8557U). System Neural Engine jest 11-krotnie wydajniejszy w samouczeniu.

To najwydajniejszy i najbardziej energooszczędny chip w historii, co przekłada się na długi czas pracy na baterii – ta ma wystarczać nawet na 17 godzin przeglądania Internetu lub 20 godzin odtwarzania filmów. To dłużej niż kiedykolwiek wcześniej w jakimkolwiek Macu.

Kiedy nowy MacBook Pro 13 trafi do sprzedaży?

MacBook Pro 13 z procesorem Apple M1 trafi do sprzedaży 17 listopada. Ceny nie należą do najniższych. Podstawowa konfiguracja z dyskiem SSD 256 GB została wyceniona na 6699 złotych. Za dysk o pojemności 512 GB trzeba dopłacić 1000 złotych.

Źródło: Apple

