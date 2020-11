W końcu jest! Apple zaprezentował nową wersję laptopa MacBook Air, w którym zastosowano autorki procesor Apple M1 – nowy model ma zapewniać dużo lepszą wydajność i funkcjonalność, a przy tym dłużej pracować na baterii.

Nowy Apple MacBook Air redefiniuje segment kompaktowych laptopów

Nowy laptop na pierwszy rzut oka wygląda jak wcześniejsza wersja MacBook Air. Producent zachował ten sam design. Mało tego! Sprzęt został zamknięty w tej samej obudowie i ma dokładnie te same wymiary.

Nadal mamy do czynienia z ekranem Retina o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 2560 x 1600 px – zastosowany panel cechuje się o 25% lepszym odwzorowaniem barw względem palety sRGB. Nad ekranem umieszczono kamerkę FaceTime HD 720p, w której zastosowano lepszy sensor. Jest też klawiatura Magic Keyboard (ulepszona wersja z mechanizmem nożycowym), czytniki Touch ID oraz touchpad Force Touch.

Zestaw portów nie jest specjalnie rozbudowany - na obudowie wyprowadzono złącze słuchawkowe oraz dwa porty Thunderbolt 3 40 Gb/s / USB4, które mogą służyć do przesyłania danych, podłączenia zewnętrznego ekranu lub ładowania urządzenia.

MacBook Air korzysta z nowego procesora – układ jest dużo wydajniejszy od poprzednika

Największe zmiany dotyczą specyfikacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, producent porzucił procesory Intela i opracował autorski chip – układ Apple M1 został wyposażony w 8 rdzeni (4 szybsze i 4 wolniejsze), układ graficzny maksymalnie z 8 jednostkami obliczeniowymi oraz silnik neuronowy wspomagający sztuczną inteligencję. Układ jest chłodzony całkowicie pasywnie, więc laptop pracuje bezgłośnie.

Producent chwali się, że MacBook Air oferuje lepsze osiągi od 98% innych laptopów z systemem Windows sprzedanych w ubiegłym roku. Apple M1 podobno jest 2-krotnie wydajniejszy lub może zużywać o 1/4 mniej energii niż procesor z poprzedniej generacji (najprawdopodobniej chodzi o 2-rdzeniowy układ Intel Core i3-1000NG). Sam układ graficzny jest natomiast 5-krotnie wydajniejszy. Duża w tym zasługa nowego systemu macOS Big Sur, który został zoptymalizowany pod „m-jedynkę”.

Podstawowa wersja została wyposażona w 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 16 GB. Zastosowany dysk SSD jest 2-krotnie wydajniejszy - w zależności od konfiguracji, oferuje on pojemność 256 lub 512 GB z możliwością rozszerzenia do 512 GB, 1 TB lub 2 TB.

Ile MacBook Air potrafi pracować na baterii?

Zastosowanie nowego procesora przełożyło się na niższy pobór energii elektrycznej i dłuższą pracę na baterii – producent deklaruje 15 godzin przeglądania Internetu i 18 godzin oglądania filmów. Producent chwali się, że to najdłużej pracujący MacBook Air w historii firmy.

Nowy MacBook Air - kiedy i za ile w sprzedaży?

Pozostała jeszcze kwestia ceny... i tutaj nie mamy dobrych informacji, bo stawki poszły w górę. Podstawowa konfiguracja ze słabszą grafiką (7 jednostek) i dyskiem SSD 256 GB została wyceniona na 5199 złotych. Wariant z mocniejszą grafiką (8 jednostek) i dyskiem 512 GB to już koszt 6449 złotych.

Nowy Apple MacBook Air trafi do sprzedaży 17 listopada – przewidziano trzy wersje kolorystyczne: złotą, srebrną i gwiezdną szarość.

Źródło: Apple

