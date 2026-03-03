Wiele zmian pod tą samą maską. Apple MacBook Pro z M5 Pro i M5 Max oficjalnie

Trochę musieliśmy poczekać, ale Apple w końcu zdecydowało się na ulepszenie MacBooków Pro o nowe jednostki M5 Pro i M5 Max. Choć wizualnie laptopy nie zaskoczą nikogo, kto widział poprzednie odsłony, pod maską dzieje się więcej, niż myśleliśmy.

Apple w tym roku ma zaprezentować MacBooki Pro z ekranami Tandem OLED, panelem dotykowym i nową obudową. O ile wiele osób czeka na właśnie te modele, tak przed nimi producent postanowił odświeżyć serię MacBook Pro dzięki jednostkom M5 Pro i M5 Max, które mają być stworzone do współpracy z nowoczesnymi modelami sztucznej inteligencji.

M5 Pro i M5 Max wykorzystają Fusion Architecture

Nowością w układach Apple jest Fusion Architecture, która od podstaw została stworzona na potrzeby AI. Na jednym SoC znajdują się dwie kostki krzemowe. W M5 Pro i M5 Max producent postawił na 18-rdzeniowy układ obliczeniowy z 6 “super rdzeniami” oraz 12 rdzeniami wydajnymi. Producent nieco zamieszał, bo już w układzie M5 oferował “super rdzenie”, tylko wtedy nazywał je “wydajnymi rdzeniami”.

To jednak bez większego znaczenia wobec wzrostu wydajności, który w przypadku zastosowań wielowątkowych ma wynieść 30 proc. dla M5 Pro i to w porównaniu z M4 Pro. W przypadku porównania z M1 Pro i M1 Max wzrost jest już 2,5-krotny. Jednostka graficzna M5 Pro oparta na 20 rdzeniach dostarcza nawet 4-krotnie więcej mocy niż rozwiązanie z M4 Pro, a w zadaniach AI 6-krotnie więcej mocy od GPU z M1 Pro. Do tego układ M5 Pro jest nawet o 20 proc. lepszy w mesh shadingu niż poprzednia generacja. W laptopach z układami M5 Pro otrzymamy od 24 do 64 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej o przepustowości do 307 GB/s.

Nowe układy zostały stworzone pod AI

M5 Max korzysta z 18 rdzeni CPU i 32 lub 40 rdzeni GPU. W przypadku części procesorowej wielowątkowe operacje są o 15 proc. bardziej wydajne niż w przypadku M4 Max. W przypadku tych laptopów producent postawił na od 36 do 128 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej o przepustowości do 614 GB/s. Graficznie oferują one nawet 4-krotny wzrost wydajności w porównaniu do układów M4 Max i nawet 6-krotny wzrost względem układów M1 Max.

Układy łączy 3-nanometrowy proces litograficzny, a producent obiecuje niskie opóźnienia w przesyłaniu danych na chipsecie. M5 Pro i M5 Max zaoferują też 16-rdzeniowy Neural Engine do zadań z AI i Apple Intelligence, najnowszą odsłonę Media Engine ze wsparciem sprzętowym dla H.264 i HEVC oraz dekodowaniem AV1 i silnikami enkodowaniam i dekodowania materiałów ProRes. Wesprą także porty Thunderbolt 5.

Większe i szybsze dyski... i to tyle?

Laptopy MacBook Pro M5 Pro wystartują z większą ilością pamięci - 1 TB, a modele MacBook Pro M5 Max z minimum 2 TB. Apple wstawiło do nich nowe dyski SSD, szybsze nawet dwukrotnie od tych w poprzedniej generacji. W środku znajdzie się też chip Apple N1 do obsługi Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.

Apple stosuje ten sam zestaw portów od kilku generacji

Producent nie dzieli się dokładnymi informacjami co do pojemności baterii, ale tej ma wystarczyć na maksymalnie 24 godziny pracy na jednym ładowaniu. Dzięki szybkiemu ładowaniu za pomocą kostki o mocy 96W lub wyższej możemy odzyskać do 50 proc. energii w 30 minut.

Konstrukcja MacBooków Pro nie uległa zmianie. Apple nadal stawia na 14- i 16-calowe ekrany Liquid Retina XDR (a więc IPS), które opcjonalnie możemy wyposażyć w powłokę Nano zmniejszającą odbicia światła. Nie dokonano zmian w ilości portów - w dalszym ciągu oprócz ładowania MagSafe znajdziemy trzy porty USB-C z Thunderbolt, złącze 3,5 mm jack, HDMI i slot na karty SD. Firma obrała podobną ścieżkę co przy premierze MacBooka Air z układem M5.

Nowe laptopy Apple nie różnią się wizualnie od kilku poprzednich generacji

Laptopy MacBook Pro z procesorem M5 Pro możemy kupić w dwóch kolorach – srebrnym oraz gwiezdnej czerni. Ceny wyglądają następująco:

14-calowy MacBook Pro M5 Pro 24GB/ 1TB – 10 999 złotych;

16-calowy MacBook Pro M5 Pro 24GB/ 1TB – 13 499 złotych.

Z kolei dla wariantów z jednostkami M5 Max ceny wyglądają następująco:

14-calowy MacBook Pro M5 Max 36GB/ 2TB – 17 999 złotych;

16-calowy MacBook Pro M5 Max 36GB/ 2 TB – 19 499 złotych.

Maksymalnie wyśrubowana konfiguracja modelu 14-calowego z układem M5 Max, dyskiem 8TB, 128GB pamięci zunifikowanej i wyświetlaczem nanostrukturalnym kosztuje 35 249 złotych (bez zasilacza). W modelu 16-calowym cena ta wynosi 36 479 złotych.

Źródło: Newsroom Apple