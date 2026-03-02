Departament bezpieczeństwa krajowego USA ostrzegł przed możliwymi cyberatakami Iranu w reakcji na amerykańsko-izraelskie uderzenia na ten kraj. Szef FBI Kash Patel zlecił zespołom ds. walki z terroryzmem i wywiadu przejście w stan podwyższonej gotowości.

Po atakach USA na Iran w ramach operacji pod kryptonimem "Epicka Furia", amerykańskie organy ścigania pozostają w stanie alertu. W nocy z soboty na niedzielę (28 lutego na 1 marca) intensyfikowane były działania zapobiegawcze w newralgicznych miejscach, takich jak obiekty kultu religijnego i placówki dyplomatyczne, poinformowała telewizja NBC News.

W USA ostrzegają przed cyberatakami Iranu

Departament bezpieczeństwa krajowego USA w wewnętrznym dokumencie skierowanym do lokalnych służb wskazał, że chociaż fizyczne ataki Iranu na dużą skalę są mało prawdopodobne, to Teheran i jego sojusznicy mogą zdecydować się na działania odwetowe, szczególnie po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego.

Amerykanie prognozują, że powiązani z Iranem haktywiści mogą w krótkim czasie uruchomić cyberataki, takie jak ataki DoS (Denial of Service), na amerykańskie sieci. Taką możliwość przedstawiła w swoim materiale ABC News. Ataki DoS polegają na zmasowanym wysyłaniu zapytań lub żądań do danej usługi sieciowej, by ta odmówiła współpracy (przeciążeniu serwera, sieci lub usługi internetowej).

FBI zaleca nadzwyczajną czujność

FBI ujawniło, że cały personel agencji jest "w pełni zaangażowany w sytuację za granicą".

- Minionej nocy poinstruowałem nasze zespoły ds. walki z terroryzmem i wywiadu, by przeszły w stan podwyższonej gotowości i by zmobilizowały wszelkie potrzebne, dodatkowe środki bezpieczeństwa - podkreślił Kash Patel.

Zohran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, zapewnił, że wspólnie z policją i zespołem ds. zarządzania kryzysowego podejmuje niezbędne działania związane z bezpieczeństwem. W ramach środków zapobiegawczych zwiększono patrole w kluczowych punktach miasta.

Źródło: PAP, foto: wikimedia