Tanie komputery przestaną istnieć? Analitycy wieszczą czarny scenariusz

Nadchodzą zmiany na rynku komputerów. Rosnące ceny podzespołów mogą wyeliminować najtańsze modele i całkowicie przedefiniować sposób, w jaki kupujemy sprzęt. Komputer stanie się urządzeniem wybieranym rzadziej, na dłużej – i za wyraźnie wyższą cenę.

Według najnowszej analizy Gartner, globalny rynek komputerów osobistych stoi u progu jednej z największych zmian od ponad dekady. Gwałtowny wzrost cen pamięci RAM i dysków SSD ma nie tylko ograniczyć sprzedaż urządzeń, ale również doprowadzić do zniknięcia całego segmentu najtańszych komputerów – tych kosztujących poniżej 500 dol. (ok 2000 zł). Prognoza mówi wprost: do 2028 r. budżetowe komputery mogą przestać istnieć.

Drożejąca pamięć zmienia wszystko

Kluczowym czynnikiem stojącym za tym scenariuszem jest prognozowany wzrost cen pamięci komputerowych. Gartner szacuje, że do końca 2026 r. łączny koszt pamięci DRAM (stosowanych w pamięciach RAM) i NAND (stosowanych w dyskach SSD) wzrośnie aż o 130 proc. w porównaniu z poziomami z 2025 r. W efekcie ceny komputerów mają wzrosnąć średnio o 17 proc.

To oznacza fundamentalną zmianę w strukturze kosztów produkcji. Udział pamięci w całkowitym koszcie wytworzenia komputera (BOM) ma wzrosnąć z 16 proc. w 2025 r. do 23 proc. Producenci, którzy dotychczas mogli kompensować droższe podzespoły niższą marżą, stracą taką możliwość. Najbardziej ucierpią urządzenia o najniższej rentowności – czyli laptopy i komputery stacjonarne z segmentu budżetowego.

Koniec komputerów poniżej 500 dolarów?

Analityk Gartnera, Ranjit Atwal, przewiduje, że segment najtańszych komputerów – poniżej 500 dol. – zniknie do 2028 r. W praktyce chodzi zarówno o laptopy, jak i komputery stacjonarne.

Dla konsumentów oznacza to mniejszy wybór najtańszych modeli oraz przesunięcie popytu w stronę droższych, lepiej wyposażonych urządzeń. Wzrost cen zawęzi ofertę rynkową, a producenci będą koncentrować się na modelach premium, gdzie wyższa marża pozwala łatwiej absorbować wahania kosztów komponentów.

Sprzedaż spada, cykl życia rośnie

Gartner prognozuje, że w 2026 r. globalne dostawy komputerów PC spadną o 10,4 proc. rok do roku. To najgłębsze tąpnięcie od ponad dekady. Wysokie ceny sprawią, że zarówno firmy, jak i konsumenci będą odkładać decyzje zakupowe.

Co ciekawe, analitycy przewidują jednocześnie wydłużenie żywotności komputerów. Do końca 2026 r. średni czas użytkowania PC ma wzrosnąć o 15 proc. w sektorze biznesowym oraz aż o 20 proc. wśród konsumentów indywidualnych. Oznacza to powrót do dłuższych cykli wymiany sprzętu, znanych sprzed ery dynamicznych aktualizacji sprzętowych.

Taka sytuacja rodzi jednak wyzwania. Starsze urządzenia częściej nie spełniają najnowszych standardów bezpieczeństwa, a ich utrzymanie w środowisku firmowym staje się bardziej kosztowne i skomplikowane

AI poczeka na swoją chwilę

Rosnące koszty wpłyną również na rozwój nowej kategorii tzw. komputerów z funkcjami sztucznej inteligencji. Według Gartnera wyższe ceny opóźnią moment, w którym komputery AI osiągną 50-procentowy udział w rynku – przesuwając ten próg na 2028 r.

W praktyce oznacza to, że rewolucja związana z lokalnym przetwarzaniem AI na komputerach osobistych będzie postępować wolniej, niż wcześniej zakładano. Klienci w pierwszej kolejności będą kierować się ceną, a nie nowymi funkcjami.

Okno decyzyjne w 2026

Analitycy wskazują, że pierwsza połowa 2026 r. będzie kluczowa dla producentów i kanałów sprzedaży. To ostatni moment, aby zoptymalizować politykę cenową i zabezpieczyć marże przed dalszym wzrostem kosztów komponentów w drugiej połowie roku.

Firmy będą musiały pogodzić się ze spadkiem sprzedaży, zamiast walczyć o najbardziej wrażliwych cenowo klientów kosztem rentowności. Rynek komputerów może więc wejść w fazę mniejszej dostępności taniego sprzętu, ale większej koncentracji na modelach wydajnych i droższych.

Jeśli prognozy Gartnera się potwierdzą, lata 2026–2028 zapiszą się jako moment, w którym komputer przestanie być dostępny dla każdego w niskiej cenie. Zamiast tego stanie się urządzeniem kupowanym rzadziej, ale na dłużej – i za wyraźnie wyższą cenę.