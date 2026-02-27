ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO to płyta główna z gniazdem AM5 pod procesory AMD Ryzen – także te z nadchodzących generacji. Płyta pozwala zbudować wydajny i funkcjonalny komputer już dziś, a jednocześnie otwiera drogę do bezproblemowej modernizacji w przyszłości.

Procesory AMD zyskują na popularności – nie tylko dzięki imponującej wydajności i atrakcyjnemu stosunkowi ceny do możliwości, ale również za sprawą długowieczności płyt głównych. Producent konsekwentnie rozwija platformę AM5, deklarując wsparcie dla tego gniazda co najmniej do 2027 roku. W praktyce oznacza to, że kolejne generacje układów będą kompatybilne z tym samym socketem, a użytkownicy w wielu przypadkach ograniczą się jedynie do aktualizacji BIOS-u, bez konieczności wymiany całej platformy.

Producenci sprzętu nie ograniczają się jednak do utrzymywania kompatybilności. Podczas targów CES 2026 firma ASUS zaprezentowała odświeżoną linię płyt głównych z dopiskiem NEO. Producent obiecuje nie tylko usprawnienia w zakresie funkcjonalności i jakości wykonania, ale także lepsze przygotowanie konstrukcji pod nadchodzące generacje procesorów Ryzen. Jednym z przedstawicieli tej serii jest ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO – model celujący w średni segment, łączący solidną funkcjonalność z przystępną ceną dla szerokiego grona użytkowników.

Czy za dopiskiem NEO kryją się realne usprawnienia, czy jest to jedynie odświeżony marketing? Sprawdziłem, czy B850-F Gaming WIFI7 NEO to płyta, która faktycznie ma sens przy budowie wydajnego komputera – zarówno dziś, jak i z myślą o przyszłej rozbudowie.

Specyfikacja techniczna ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO

ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO to ulepszona wersja modelu ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI. Mimo bardzo podobnej nazwy producent wprowadził kilka istotnych zmian, które mogą mieć znaczenie przy wyborze płyty głównej i składaniu komputera.

Model ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO Format ATX ATX Podstawka AMD AM5 AMD AM5 Chipset AMD B850 AMD B850 Pamięć RAM 4x DDR5-8000+ (OC) 4x DDR5-9000+ (OC) Złacza PCIe » PCI-Express 5.0 x16

» PCI-Express 4.0 x16 (x4) » PCI-Express 5.0 x16

» PCI-Express 4.0 x16 (x4) Złącza M.2 » 2x M.2 PCIe 5.0 x4

» 2x M.2 PCIe 4.0 x4 » 2x M.2 PCIe 5.0 x4

» 2x M.2 PCIe 4.0 x4 Złącza SATA » 2x SATA 6 Gb/s » 2x SATA 6 Gb/s Audio SupremeFX ALC4080

+ Savitech SV3H712 AMP SupremeFX ALC4080

+ Savitech SV3H712 AMP Sieć » 2.5G LAN (Intel)

» Wi-Fi 7 (MediaTek) + BT 5.4 » 5G LAN (Realtek)

» Wi-Fi 7 (MediaTek) + BT 5.4 Porty USB Tylny panel:

» 1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (1C)

» 3x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (2A/2C)

» 4x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4A)

» 4x USB 2.0 480 MB/s (4A)

Front panel:

» 1x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (1C)

» 2x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4A)

» 4x USB 2.0 480 MB/s (4A) Tylny panel:

» 4x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (2A/2C)

» 6x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (5A/1C)

» 2x USB 2.0 480 MB/s (4A)

Front panel:

» 1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (1C)

» 4x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4A)

» 6x USB 2.0 480 MB/s (4A) Złącza dla wentylatorów » CPU (4-pin)

» CPU OPT (4-pin)

» AIO/pompka (4-pin)

» 4x obudowa (4-pin) » CPU (4-pin)

» CPU OPT (4-pin)

» AIO/pompka (4-pin)

» 4x obudowa (4-pin) Złącza do podświetlenia » 3x ARGB LED (3-pin 5 V) » 3x ARGB LED (3-pin 5 V) Złącza na tylnym panelu » 1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (1C)

» 3x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (2A/2C)

» 4x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4A)

» 4x USB 2.0 480 MB/s (4A)

» HDMI 2.1

» DisplayPort

» RJ45

» Wi-Fi

» 2x audio minijack + S/PDIF

» przycisk BIOS FlashBack

» przycisk Clear CMOS » 4x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (2A/2C)

» 6x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (5A/1C)

» 2x USB 2.0 480 MB/s (4A)

» HDMI 2.1

» RJ45

» Wi-Fi

» 2x audio minijack + S/PDIF

» przycisk BIOS FlashBack

» przycisk Clear CMOS Cena 1300 złotych 1450 złotych

Na pierwszy rzut oka obie płyty oferują tę samą klasę wyposażenia: PCIe 5.0 dla karty graficznej i SSD, cztery sloty M.2, mocną sekcję audio SupremeFX czy Wi-Fi 7. Różnice kryją się w detalach – przede wszystkim w karcie sieciowej, obsłudze pamięci RAM oraz konfiguracji portów USB. Poprawiono też konstrukcję płyty i odświeżono UEFI. W praktyce to właśnie te elementy zdecydują, czy warto dopłacić ok. 100-150 zł do wersji NEO.

Płytę główną sprawdziłem na nowoczesnej konfiguracji, która pozwoliła dobrze przetestować możliwości sprzętu.

Platforma testowa procesor: AMD Ryzen 9 9950X (PPT 200W)

chłodzenie procesora: be quiet! Pure Loop 2 FX 280

płyta główna: ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO (BIOS 1641)

pamięć RAM: Kingston Fury Renegade 2x16 GB DDR5-8000 CL38

karta graficzna: (zintegrowana w procesorze)

dysk SSD: Goodram IRDM PRO Gen 5 2 TB

dysk SSD: Kingston Fury Renegade G5 2 TB

zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO – sprzęt stworzony dla graczy

Płyta główna ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO przyciąga uwagę efektownym designem, który na pewno spodoba się zarówno zapalonym graczom, jak i fanom nowoczesnego sprzętu komputerowego.



Płyta ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO powinna wpaść w oko tym, którzy zwracają uwagę na wygląd sprzętu

Ciemna stylistyka połączona z masywnymi radiatorami podkreśla gamingowy charakter, a podświetlane logo serii ROG (Republic of Gamers) na osłonie tylnego panelu dodaje całości ciekawszego wyglądu. Dodatkowo płyta oferuje trzy złącza ASUS Addressable Gen 2 (3-pin, 5V) umożliwiające podłączenie dodatkowych elementów ARGB LED, takich jak chłodzenie procesora czy wentylatory, pozwalając na pełną personalizację podświetlenia – można je dostosować np. do oprogramowania ASUS Aura.



W oprogramowaniu ASUS Aura można dostosować tryb podświetlenia dla podłączonych urządzeń

Producent zadbał o kompatybilność z systemami chłodzenia – do płyty można podłączyć zarówno klasyczne coolery powietrzne, jak i zestawy wodne typu all-in-one (AiO). Przy podstawce procesora znajdują się dwa złącza 4-pin do podłączenia wentylatorów oraz osobne gniazdo AIO PUMP FAN dedykowane typowo pod chłodzenia wodne AiO. Na dolnej krawędzi laminatu producent umieścił cztery gniazda dla wentylatorów w obudowie komputera, które automatycznie wykrywają tryb pracy – PWM lub DC.

Gotowa pod nowe procesory i solidne podkręcanie

Płyta główna została wyposażona w podstawkę AMD AM5 kompatybilną z procesorami z serii Ryzen 7000, 8000 i 9000. Biorąc pod uwagę deklarowaną żywotność platformy, można przypuszczać, że w przyszłości będzie obsługiwać również kolejne generacje układów AMD, co zapewnia dużą elastyczność przy ewentualnej modernizacji komputera.



Banki pamięci według deklaracji producenta mają one obsługiwać moduły DDR5 o wydajności nawet do 9000 MT/s

Nowością w tym modelu jest większy, 64 MB układ BIOS, który nie tylko wspiera starsze i przyszłe procesory, ale także integruje sterowniki Wi-Fi. Dzięki temu po włączeniu komputera użytkownik może od razu połączyć się z internetem podczas instalacji systemu, bez konieczności podłączania pendrive’a ze sterownikami.

Jeżeli chodzi o pamięć, płyta oferuje cztery sloty DDR5 DIMM obsługujące dwukanałowe zestawy o łącznej pojemności nawet 256 GB (4 × 64 GB). Producent deklaruje wsparcie dla ekstremalnie szybkich modułów, osiągających wydajność nawet 9000 MT/s. Warto jednak pamiętać, że najwyższe częstotliwości są dostępne tylko dla wybranych procesorów i to przy konfiguracjach z maksymalnie dwoma modułami RAM. W przypadku platform AMD taka funkcjonalność w praktyce okazuje się raczej przerostem formy nad treścią, ponieważ przy takich prędkościach procesor i tak wymusi działanie kontrolera pamięci w trybie asynchronicznym i obniżenie przepustowości pamięci operacyjnej.



Płyta bez problemu poradziła sobie z pamięciami DDR5 8000 MT/s

Sprawdziłem to w praktyce. Płyta bez problemu obsłużyła pamięci Kingston Fury Renegade 2 × 16 GB DDR5-8000 CL38. Wystarczyło wczytać profil pamięci w BIOS-ie, aby komputer pracował w pełni stabilnie.



Mocna sekcja zasilania została wyposażona w dwa solidne radiatory

Entuzjastów sprzętu z pewnością zainteresuje rozbudowana sekcja zasilania 16+2+2 faz (16 × Vcore 80 A, 2 × SoC 80 A, 2 × MISC 80 A) z dwoma solidnymi radiatorami, które skutecznie odprowadzają ciepło z układu. Takie rozwiązanie ma zapewniać stabilne zasilanie nawet przy wymagających konfiguracjach i obciążeniach.



Temperatura sekcji zasilania z kamery termowizyjnej – maksymalnie odnotowano ok. 76 °C

Sprawdziłem to w praktyce. Płyta bez problemu poradziła sobie z procesorem AMD Ryzen 9 9950X, czyli jednym z najmocniejszych modeli dostępnych na gniazdo AM5. Test przeprowadziłem w mało sprzyjających warunkach, z chłodzeniem wodnym AiO, które nie zapewnia bezpośredniego nawiewu na sekcję zasilania. Przy domyślnych ustawieniach i limicie mocy PPT ustawionym na 200 W, podczas długotrwałego obciążenia temperatury, VRM dochodziły do ok. 76 °C.



Temperatura sekcji zasilania z kamery termowizyjnej – po podkręceniu procesora rozgrzewała się już do ok. 86 °C

Płyta pozwoli nawet na dodatkowe podkręcanie topowych procesorów. Sprawdziłem to ponownie na przykładzie modelu AMD Ryzen 9 9950X. Po odblokowaniu limitów mocy (realnie PPT oscylował w granicach ok. 220 W) sekcja osiągała temperaturę około 86 °C.

W przeciwieństwie do modeli z wyższej półki, płyta nie oferuje wielu dodatkowych funkcji dla entuzjastów czy overclockerów. Znajdziemy tu jedynie mały przycisk włączania przy 24-pinowym gnieździe zasilania oraz dwa przełączniki na tylnym panelu: do resetowania UEFI i awaryjnej aktualizacji BIOS.

Ciekawostką jest jednak zastosowanie asynchronicznego generatora zegara, który oddziela bazowy zegar CPU od zegara pamięci RAM, PCIe i Infinity Fabric. Dzięki temu można dodatkowo podbić taktowanie procesora, zachowując stabilność pozostałych podsystemów.

Z myślą o nowoczesnych komputerach

Płyta oferuje dwa złącza dla kart rozszerzeń, co dla większości użytkowników powinno być w pełni wystarczające.



Główne złącze PCI-Express zostało dodatkowo wzmocnione – to z myślą o topowych kartach graficznych, które wykorzystują bardzo ciężkie układy chłodzenia

Główne złącze PCI-Express 5.0 x16, przeznaczone dla karty graficznej, zostało dodatkowo wzmocnione, aby mogło bez problemu obsłużyć wydajne konstrukcje wyposażone w masywne, ciężkie systemy chłodzenia. Producent powrócił tutaj do sprawdzonego systemu PCIe Slot Q-Release, który ułatwia wyjmowanie karty – wystarczy nacisnąć przycisk, a blokada slotu automatycznie zostaje zwolniona. Dodatkowo dostępne jest złącze PCI-Express 4.0 x16 (elektrycznie x4), przeznaczone np. do podłączenia kontrolera lub dodatkowej karty rozszerzeń.



Złącza M.2 schowano pod radiatorami



Płyta oferuje dwa złącza SATA pod starsze dyski SSD i HDD

Dla dysków przewidziano cztery złącza M.2 pod nowoczesne nośniki SSD NVMe – dwa pod PCIe 5.0 x4 i dwa pod PCIe 4.0 x4. Oprócz tego dostępne są dwa gniazda SATA 6 Gb/s do tradycyjnych dysków SSD lub HDD, które powoli wychodzą z użycia.

Co istotne, wszystkie złącza M.2 wyposażono w radiatory, które wspomagają odprowadzanie ciepła i chronią nośniki przed przegrzewaniem. W praktyce może być z tym różnie.



Temperatury obciążonego dysku Kingston Fury Renegade G5 – zamontowany w gnieździe M.2 przy podstawce procesora (po lewej) i między złączami PCI-Express (po prawej)

W przypadku dysku Kingston Fury Renegade G5 z kontrolerem Silicon Motion SM2508 nie zaobserwowano problemów z temperaturą – w głównym złączu dysk osiągał 56 °C, a w slocie między złączami PCI-Express ok. 54 °C.



Temperatury obciążonego dysku Goodram IRDM PRO Gen 5 – zamontowany w gnieździe M.2 przy podstawce procesora (po lewej) i między złączami PCI-Express (po prawej)

Z kolei Goodram IRDM PRO Gen 5 z kontrolerem Phison PS5026-E26 nagrzewa się znacznie mocniej – przy intensywnym obciążeniu w pierwszym slocie dysk przekraczał 80 °C, a drugim osiągał ponad 70 °C, co może powodować problemy z chłodzeniem.

Producent zadbał też o prosty system montażu dysków. Radiatory są mocowane na zaczepach z możliwością szybkiego demontażu (system M.2-Release), a same nośniki można błyskawicznie zamontować dzięki systemom M.2 Q-Latch i M.2 Q-Slide. Obejdzie się zatem bez śrubokręta.

Dobre audio, szybka łączność i bogaty zestaw portów na tylnym panelu

Płyta została wyposażona w układ dźwiękowy ROG SupremeFX, którego podstawą jest kodek Realtek ALC4080. Obsługuje on odtwarzanie w rozdzielczości do 32-bit/384 kHz, zapewniając wysoką szczegółowość sygnału audio. Na wyjściu front panelu zastosowano dodatkowo wzmacniacz Savitech SV3H712 charakteryzujący się niskim poziomem zniekształceń (THD+N na poziomie -90 dB) oraz relacją sygnału do szumu sięgającą 110 dB. W praktyce oznacza to czysty, stabilny sygnał zdolny do napędzenia wymagających słuchawek, bez wyraźnych szumów czy podbarwień. Warto jednak zwrócić uwagę, że na tylnym panelu wyprowadzono tylko dwa złącza audio minijack oraz optyczne S/PDIF.



Układ dźwiękowy ROG SupremeFX to jeden z największych wyróżników płyty

Na tylnym panelu znajdziemy szeroki zestaw portów USB: dwa USB 2.0, sześć USB 3.0 (5 Gb/s) oraz cztery USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s). Producent nie przewidział złącza USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) na tylnym panelu – takie złącze można wyprowadzić na front obudowy. Brakuje również portów USB4 (40 Gb/s), które zwykle znajdują się w droższych modelach X870 i X870E.



Nowością jest m.in. szybsza karta sieciowa - to już kontroler 5G LAN

Jeśli chodzi o łączność, producent postawił na nowsze i szybsze rozwiązania. Do dyspozycji mamy przewodową kartę sieciową 5G LAN opartą na kontrolerze Realtek, co w praktyce pozwala w pełni wykorzystać szybkie łącza światłowodowe oraz infrastrukturę 5 GbE. Za komunikację bezprzewodową odpowiada moduł Wi-Fi 7 bazujący na kontrolerze MediaTek. Warto jednak zaznaczyć, że implementacja ogranicza się do szerokości kanału 160 MHz, a więc nie oferuje pełnego potencjału standardu (320 MHz), co przekłada się na niższe maksymalne transfery niż w topowych rozwiązaniach.

UEFI BIOS

Do tej pory płyty ASUS korzystały z dobrze znanego, klasycznego UEFI BIOS. W nowej generacji producent zdecydował się jednak na odświeżenie środowiska i wprowadził ROG UEFI BIOS z przeprojektowanym interfejsem. Zmiany są widoczne od pierwszego uruchomienia – układ menu i sposób prezentacji informacji zostały uporządkowane na nowo. Początkowo można poczuć się lekko zagubionym, zwłaszcza jeśli ktoś przez lata korzystał z poprzedniej wersji, ale po krótkiej chwili obsługa okazuje się logiczna i intuicyjna.

Dla mniej doświadczonych użytkowników przygotowano tryb EzMode, który wyświetla najważniejsze informacje o sprzęcie i umożliwia szybkie wprowadzenie podstawowych zmian. Z tego poziomu ustawimy profile pamięci RAM, zmienimy kolejność bootowania czy dostroimy pracę wentylatorów – bez konieczności zagłębiania się w bardziej rozbudowane sekcje.

Nowością jest Essential Mode, czyli uproszczony panel do podstawowego podkręcania i optymalizacji. Producent zebrał w jednym miejscu najczęściej używane ustawienia wydajnościowe (Essential OC Control), dzięki czemu można szybko wprowadzić zmiany bez przekopywania się przez dziesiątki zakładek.

Dostępne jest również EZ System Tuning, pozwalające na szybkie zastosowanie gotowych profili – nastawionych na wyższą wydajność lub oszczędność energii. Z kolei Boost Pro umożliwia automatyczną optymalizację wybranych parametrów, takich jak GPU Boost, AI Cache Boost czy Turbo Game Mode, w zależności od scenariusza użytkowania.

Najbardziej zaawansowani użytkownicy nadal mają do dyspozycji klasyczny Advanced Mode. To tutaj znajdziemy pełny zestaw opcji konfiguracyjnych – od szczegółowych ustawień procesora i pamięci RAM, przez ręczne podkręcanie, po dodatkowe narzędzia, takie jak Secure Erase dla dysków SSD.

Nie zabrakło także rozbudowanego panelu Q-Fan Control, który pozwala precyzyjnie ustawić pracę każdego z wentylatorów. Możemy wybrać jeden z gotowych profili lub ręcznie zdefiniować krzywą obrotów w zależności od wskazań wybranego czujnika temperatury.

Wszystkie zmiany można zapisać w profilach użytkownika i wyeksportować na pamięć USB, co ułatwia przenoszenie ustawień między konfiguracjami lub szybkie przywracanie sprawdzonej konfiguracji po aktualizacji BIOS-u.

Usprawnili, ale ma to swoją cenę

Płyta ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO nie jest rewolucją. To dopracowana konstrukcja, która ma jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników — zwłaszcza tych planujących budowę komputera z nowymi procesorami AMD Ryzen. Oczywiście pod warunkiem, że są gotowi zapłacić za nią odpowiednią cenę.



Wyposażenie płyty głównej nie jest specjalnie bogate

Nowy model pozwala złożyć efektowny, nowoczesny i przede wszystkim bardzo wydajny komputer. W testach bez problemu radził sobie z topowymi procesorami (również po podkręceniu) oraz szybkimi modułami pamięci DDR5. Płytę przystosowano także do obsługi najszybszych dysków SSD NVMe w standardzie PCIe 5.0, choć w przypadku najbardziej wymagających i nagrzewających się konstrukcji fabryczne chłodzenie może okazać się niewystarczające.

Do dyspozycji użytkownika oddano bogaty zestaw portów USB. Nowość oferuje szybszą łączność — standardem jest 5G LAN oraz bezprzewodowe Wi-Fi 7. W tym segmencie wyróżnia się także bardzo dobrym układem dźwiękowym, mamy bowiem do czynienia z układem na bazie topowego kodeka Realtek ALC4080.

Na pochwałę zasługuje również nowe UEFI, które powinno przypaść do gustu zarówno mniej doświadczonym użytkownikom, jak i sprzętowym wyjadaczom. Dzięki pojemniejszemu układowi BIOS płyta ma zapewniać wsparcie dla kolejnych generacji procesorów, a dodatkowo oferuje zintegrowany kontroler bezprzewodowej karty Wi-Fi.

Trzeba jednak liczyć się z dość wysoką ceną. W dniu premiery ROG Strix B850-F Gaming WIFI7 NEO ma kosztować około 1450 zł, czyli o 100–150 zł więcej niż standardowy ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi. To sporo, zwłaszcza jak na płytę główną z chipsetem ze średniej półki. W tej kwocie można już znaleźć tańsze modele z chipsetem AMD X870/X870E, które oferują zbliżoną funkcjonalność, a dodatkowo zapewniają obsługę szybkich portów USB4 — przykładem może być ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WIFI.

Warto kupić, jeżeli:

składasz wydajny komputer z najnowszymi, wydajnymi podzespołami...

...i zależy ci na jego bezproblemowej modernizacji w przyszłości

potrzebujesz szybkiej łączności przewodowej i bezprzewodowej

Nie warto kupować, jeżeli: