Nowy iPad Air z M4 – Apple przyspiesza sprzęt, a cena spada

iPad Air przez lata był rozsądnym kompromisem – tańszą alternatywą dla iPada Pro. Teraz to się zmienia. Apple pokazało nowego iPad Air z procesorem M4, obniżając ceny wyjściowe, a dorzucając wydajność i pamięć z wyższej półki.

Apple pokazało nowego iPada Air – sprzęt dla tych, którzy chcą jednego urządzenia do wszystkiego: notatek na studiach, montażu wideo, pracy w podróży i wieczornego grania. To tablet dla osób, które nie potrzebują etykiety "Pro”, ale oczekują mocy zbliżonej do laptopa. Co ważne, Apple obniżyło ceny wyjściowe poszczególnych wersji, za to wyraźnie podniosło sufit możliwości sprzętu.

IPad Air z procesorem M4: mniej czekania, więcej robienia

Najważniejsza zmiana to układ M4 z 8-rdzeniowym CPU i 9-rdzeniowym GPU. Względem wersji z M3 ma być do 30 proc. szybciej, a względem M1 – nawet 2,3 raza. Liczby nie przemawiają do każdego, ale w praktyce oznaczają jedną rzecz: iPad Air przestaje się pocić przy zadaniach, które jeszcze niedawno były domeną modeli Pro.

Montaż wideo w Final Cut Pro, obróbka zdjęć w Pixelmator Pro czy praca na dużych plikach graficznych nie są już pokazem cierpliwości użytkownika. Do tego dochodzi sprzętowe śledzenie promieni i mesh shading drugiej generacji – funkcje kojarzone z komputerami i konsolami, a nie z "lekkim” tabletem. Jeśli ktoś traktuje iPada jako mobilne studio kreatywne, M4 wreszcie nie jest wąskim gardłem.

12 GB RAM i AI, które dzieje się lokalnie

Nowy Air startuje z 12 GB zunifikowanej pamięci (o 50 proc. więcej niż wcześniej) i przepustowością 120 GB/s. To ważne nie tylko dla grafiki, ale przede wszystkim dla obliczeń AI wykonywanych na urządzeniu. 16-rdzeniowy Neural Engine jest trzykrotnie szybszy niż w M1.

Co to zmienia? Szybsze rozpoznawanie tekstu i obiektów w zdjęciach, sprawniejsze transkrypcje notatek z wykładów, płynniejsze działanie funkcji inteligentnych w aplikacjach pokroju Goodnotes. Kluczowe jest to, że spora część tych operacji odbywa się bez wysyłania danych do chmury. W czasach, gdy AI bywa synonimem "oddaj nam swoje dane”, lokalność ma realną wartość.

Łączność: Wi-Fi 7 i własny modem Apple

iPad Air z M4 dostaje chip N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) oraz – w wersjach komórkowych – modem C1X zaprojektowany przez Apple. W praktyce oznacza to stabilniejsze połączenia w zatłoczonych sieciach 5 GHz, szybsze 5G i mniejsze zużycie energii przez modem.

Dla osób pracujących w terenie, na uczelni czy w podróży to nie jest detal. Tablet coraz częściej zastępuje laptop, a szybkie eSIM i sensowny GPS w modelach z LTE/5G realnie zwiększają niezależność od Wi-Fi.

iPadOS 26: wreszcie bliżej komputera

iPadOS 26 wprowadza przebudowany system okien i pasek menu dostępny po przeciągnięciu z góry. Do tego dochodzi usprawniona aplikacja Pliki, możliwość ustawiania domyślnych aplikacji dla typów plików i nowe opcje pracy w tle.

To nie jest jeszcze macOS, ale różnica względem “dużego iPhone’a” jest coraz wyraźniejsza. Jeśli ktoś do tej pory odbijał się od iPada przez ograniczenia systemowe, teraz może być dobry moment na ponowną próbę.

Akcesoria: koszt, który trzeba wkalkulować

Nowy iPad Air trafi do sprzedaży 11 marca, ale zamówienia w przedsprzedaży można składać już od środy, 4 marca. Do wyboru będą wersje 11-calowa i 13-calowa z procesorem M4, w czterech kolorach: niebieskim, fioletowym, gwiezdnym oraz gwiezdnej szarości. Apple oferuje konfiguracje z pamięcią 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.

Pełnię możliwości Air pokazuje z rysikiem i klawiaturą. Apple Pencil Pro oferuje funkcje takie jak squeeze czy barrel roll, a Magic Keyboard z gładzikiem i rzędem klawiszy funkcyjnych zmienia tablet w namiastkę ultrabooka.

Ceny w Polsce zaczynają się od 2899 zł za model 11-calowy i od 3899 zł za wersję 13-calową (czyli o 100 zł niżej niż w przypadku cen startowych modeli M3). W przypadku modeli Wi-Fi + Cellular, które dodatkowo obsługują sieć 5G dopłacić trzeba jeszcze 800 złotych. Akcesoria to osobny wydatek. Apple Pencil kosztuje 399 zł, a Apple Pencil Pro – 649 zł. Z kolei Magic Keyboard wyceniono na 1399 zł w wersji dla 11 cali i 1499 zł dla 13 cali.

Realny koszt “iPada do pracy” szybko rośnie o kilkaset dolarów. Nadal taniej niż wiele laptopów klasy premium, ale już nie tak niewinnie jak sugeruje cena startowa.

Kiedy warto kupić iPad Air M4?

Najwięcej zyskają osoby przesiadające się z M1 lub starszych modeli. Skok wydajności, 12 GB RAM w standardzie i nowa łączność to zmiany, które czuć na co dzień. Dla posiadaczy M3 decyzja będzie trudniejsza – tu różnice są bardziej ewolucyjne.

iPad Air z M4 nie jest "zabawką do notatek”. To pełnoprawne, mobilne narzędzie pracy i tworzenia, które w wielu scenariuszach zastąpi laptop. Pytanie brzmi nie czy da radę, ale czy jesteśmy gotowi zaakceptować tablet jako główny komputer.