Pamięci RAM znikają w kilka sekund. Boty szturmują sklepy

Dlaczego RAM DDR5 znika ze sklepów w sekundy? Według badaczy, to nie pech, lecz starcie z botami, które atakują strony 6 razy częściej niż ludzie.

W dzisiejszych czasach próba zakupu pamięci RAM często przypomina walkę z wiatrakami. Szczególnie w dobrej cenie. Gdy tylko produkt pojawia się w sklepie, niemal natychmiast znika, a my zostajemy z napisem “towar niedostępny”.

Za tym frustrującym zjawiskiem stoją boty scalpingowe – zaawansowane programy, które w ułamku sekundy wykupują towar, by odsprzedać go później z zyskiem. Zjawisko to przybrało na sile wraz z eksplozywnym rozwojem sztucznej inteligencji, która do swojego działania potrzebuje potężnych ilości nowoczesnej pamięci operacyjnej.

AI napędza zapotrzebowanie na pamięć RAM

Głównym powodem, dla którego pamięć DDR5 stała się tak pożądanym towarem, jest boom na sztuczną inteligencję (AI). Trenowanie wielkich modeli językowych oraz obsługa serwerów wymagają ogromnej przepustowości i wydajności, jaką oferuje właśnie najnowsza generacja RAM.

Producenci, widząc gigantyczne zapotrzebowanie ze strony centrów danych, przesunęli swoje moce przerobowe na wytwarzanie wysokomarżowych modułów serwerowych. W efekcie podaż dla zwykłego konsumenta drastycznie spadła, co odbiło się na ogromnym wzroście cen i stworzyło idealne warunki dla spekulantów i ich cyfrowych pomocników. Według danych DataDome, boty uderzają w strony z pamięcią DDR5 aż sześciokrotnie częściej niż prawdziwi klienci.

Jak działają boty do scalpingu?

Boty do scalpingu to nie są proste skrypty, lecz wyrafinowane narzędzia monitorujące sieć z nieludzką precyzją. Badacze z zespołu Galileo odkryli operację, w której boty wykonywały ponad 50 tysięcy zapytań na godzinę, sprawdzając stan magazynowy konkretnych produktów średnio co 6,5 sekundy. To tempo, któremu żaden człowiek nie jest w stanie dorównać, klikając przycisk odświeżania w przeglądarce.

Cała operacja wykryta przez DataDome objęła ponad 10 milionów zapytań typu scraping, mających na celu błyskawiczne przechwycenie informacji o dostępności towaru.

Aby nie zostać wykrytym przez systemy bezpieczeństwa sklepów, boty stosują szereg sprytnych trików. Jednym z nich jest dodawanie parametrów "cache-busting” do każdego zapytania, co zmusza serwer do generowania świeżej odpowiedzi zamiast korzystania z zapisanej kopii. Co więcej, operatorzy botów kalibrują ich prędkość tak, aby operowały tuż poniżej progów alarmowych systemów monitorujących natężenie ruchu.

W przeciwieństwie do ludzi, którzy robią przerwy na jedzenie czy sen, boty pracują z matematyczną precyzją przez całą dobę, nie wykazując typowych spadków aktywności w weekendy. Ich obecność zdradzają dopiero nienaturalnie płaskie wykresy natężenia ruchu, które wskazują na sztywne, zaprogramowane limity.

Sprawdzają cały łańcuch dostaw

Problem scalpingowych botów sięga znacznie głębiej niż tylko półki w popularnych elektromarketach. Jak pokazują dane DataDome, agresywne programy monitorują nie tylko gotowe moduły RAM od marek, ale również dostawców przemysłowych oraz producentów surowych komponentów. Boty śledzą dostępność gniazd DIMM czy złączy SO-DIMM, uderzając w cały łańcuch dostaw – od hali produkcyjnej po klienta końcowego. Oznacza to, że spekulacja dotyka branży na każdym etapie, co jeszcze bardziej potęguje braki rynkowe i inflację cen podzespołów.

Walka z botami może być przegrana

Jeśli zabezpieczenia sklepów internetowych będą polegać wyłącznie na prostym blokowaniu adresów IP, walka z botami będzie z góry przegrana. Nowoczesne systemy, takie jak te oferowane przez DataDome, muszą analizować setki sygnałów behawioralnych i intencje użytkownika, aby odróżnić człowieka od maszyny.

Bez zaawansowanej ochrony, proces zakupu elektroniki może stać się dla zwykłego człowieka niemożliwy, a rynkowe ceny będą dyktowane przez algorytmy spekulantów, co doprowadzi do dalszego wykluczenia uczciwych klientów i napędzania sztucznej drożyzny.