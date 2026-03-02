Smartfony

iPhone 17e oficjalnie. MagSafe i więcej pamięci w starych cenach

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Apple zaprezentował właśnie najtańszego reprezentanta linii iPhone 17. Oto model 17e.

Najwidoczniej Apple próbuje odciągnąć uwagę od targów MWC 2026, gdyż firma rozpoczęła swój festiwal wiosennych premier dokładnie w czasie trwania barcelońskich targów, choć sama się na nich nie pojawiła. 

iPhone 17e - co nowego?

iPhone 17e nie jest smartfonem rewolucyjnym, ale firma wprowadziła garść zmian względem ubiegłorocznego modelu 16e. Najważniejsze to:

  • wbudowany moduł MagSafe, który umożliwi korzystanie z magnetycznych akcesoriów;
  • najnowszy czip Apple A19;
  • dwa razy więcej pamięci w modelu bazowym (256 zamiast 128 GB);
  • modem C1X, mający zapewnić nawet 2-krotnie wyższą prędkość pobierania 5G niż C1 z iPhone’a 16e;
  • szybsze ładowanie bezprzewodowe (15 zamiast 7,5 W);
  • nowsze szkło Ceramic Shield 2 na ekranie o deklarowanej wyższej odporności na zarysowania;
  • dodatkowa różowa wersja kolorystyczna. 

iPhone 17e - kolory

Lista kompromisów względem flagowych modeli także pozostaje długa. iPhone 17e wciąż ma wyświetlacz o odświeżaniu raptem 60 Hz, pojedynczy aparat główny bez obiektywu ultraszerokokątnego i trybu makro, przedni aparat bez funkcji Center Stage, wcięcie w ekranie bez Dynamic Island czy starsze moduły Wi-Fi i Bluetooth. Dodatkowo czip A19 ma 4-rdzeniowe GPU, a nie 5-rdzeniowe jak iPhone 17.

 iPhone 17eiPhone 17iPhone AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
EkranOLED 6,06 cala,
2532 x 1170 (460 ppi),
60 Hz		OLED 6,3 cala,
2622 x 1206 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów		OLED 6,5 cala,
2736 x 1260 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów		OLED 6,3 cala,
2622 x 1206 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów		OLED 6,9 cala,
2868 x 1320 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów
Głośnikistereostereomonostereostereo
CzipA19A19A19 ProA19 ProA19 Pro
Pamięć na dane256 lub 512 GB256 lub 512 GB256 lub 512 GB256, 512 GB
lub 1 TB		256, 512 GB,
,1 lub 2 TB
 8 GB (nieoficjalnie)8 GB12 GB12 GB12 GB
Aparat główny48 Mpix,
f/1,6,
optyczna stabilizacja obrazu		48 Mpix,
f/1,6,
stabilizowana matryca		48 Mpix,
f/1,6,
stabilizowana matryca		48 Mpix,
f/1,78,
stabilizowana matryca		48 Mpix,
f/1,78,
stabilizowana matryca
Aparat UW-48 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro		-48 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro		48 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
Aparat tele-- 48 Mpix,
teleobiektyw 4x,
f/2,8,
stabilizowana matryca		48 Mpix,
teleobiektyw 4x,
f/2,8,
stabilizowana matryca
Aparat przedni12 Mpix,
f/1,9		18 Mpix,
f/1,9		18 Mpix,
f/1,9		18 Mpix,
f/1,9		18 Mpix,
f/1,9
Bateria4005 mAh,
ładowanie 20 W,
MagSafe i Qi2 20 W		3692 mAh,
ładowanie 40 W,
MagSafe i Qi2 25 W		3149 mAh,
ładowanie 20 W,
MagSafe i Qi2 20 W		3998 mAh,
ładowanie 40 W,
MagSafe i Qi2 25 W		4832 mAh,
ładowanie 40 W,
MagSafe i Qi2 25 W
Łączność5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.3,
NFC,
eSIM,
UWB		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB
ZabezpieczeniaFaceIDFaceIDFaceIDFaceIDFaceID
Wymiary146,7 x 71,5 x 7,8 mm149,6 x 71,5 x 7,95 mm156,2 x 74,7 x 5,64 mm150 x 71,9 x 8,75 mm163,4 x 78 x 8,75 mm
Waga170 g177 g165 g204 g231 g
OdpornośćIP68,
ekran z Ceramic Shield 2		IP68,
ekran z Ceramic Shield 2		IP68,
ekran z Ceramic Shield 2,
tył z Ceramic Shield		IP68,
ekran z Ceramic Shield 2,
tył z Ceramic Shield		IP68,
ekran z Ceramic Shield 2,
tył z Ceramic Shield

iPhone 17e - ceny i dostępność w Polsce

iPhone 17e dostępny jest w dwóch konfiguracjach pamięciowych. W porównaniu z poprzednią generacją Apple oferuje dwa razy więcej pamięci w tej samej cenie:

  • 256 GB - 2999 zł;
  • 512 GB - 3999 zł. 

Start sprzedaży zaplanowano na 11 marca, a przedsprzedaż ruszy 4 marca o godzinie 15:15. 

