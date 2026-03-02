iPhone 17e oficjalnie. MagSafe i więcej pamięci w starych cenach

Apple zaprezentował właśnie najtańszego reprezentanta linii iPhone 17. Oto model 17e.

Najwidoczniej Apple próbuje odciągnąć uwagę od targów MWC 2026, gdyż firma rozpoczęła swój festiwal wiosennych premier dokładnie w czasie trwania barcelońskich targów, choć sama się na nich nie pojawiła.

iPhone 17e - co nowego?

iPhone 17e nie jest smartfonem rewolucyjnym, ale firma wprowadziła garść zmian względem ubiegłorocznego modelu 16e. Najważniejsze to:

wbudowany moduł MagSafe, który umożliwi korzystanie z magnetycznych akcesoriów;

najnowszy czip Apple A19;

dwa razy więcej pamięci w modelu bazowym (256 zamiast 128 GB);

modem C1X, mający zapewnić nawet 2-krotnie wyższą prędkość pobierania 5G niż C1 z iPhone’a 16e;

szybsze ładowanie bezprzewodowe (15 zamiast 7,5 W);

nowsze szkło Ceramic Shield 2 na ekranie o deklarowanej wyższej odporności na zarysowania;

dodatkowa różowa wersja kolorystyczna.

iPhone 17e - kolory

Lista kompromisów względem flagowych modeli także pozostaje długa. iPhone 17e wciąż ma wyświetlacz o odświeżaniu raptem 60 Hz, pojedynczy aparat główny bez obiektywu ultraszerokokątnego i trybu makro, przedni aparat bez funkcji Center Stage, wcięcie w ekranie bez Dynamic Island czy starsze moduły Wi-Fi i Bluetooth. Dodatkowo czip A19 ma 4-rdzeniowe GPU, a nie 5-rdzeniowe jak iPhone 17.

iPhone 17e iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ekran OLED 6,06 cala,

2532 x 1170 (460 ppi),

60 Hz OLED 6,3 cala,

2622 x 1206 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów OLED 6,5 cala,

2736 x 1260 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów OLED 6,3 cala,

2622 x 1206 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów OLED 6,9 cala,

2868 x 1320 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów Głośniki stereo stereo mono stereo stereo Czip A19 A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Pamięć na dane 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB 256, 512 GB

lub 1 TB 256, 512 GB,

,1 lub 2 TB 8 GB (nieoficjalnie) 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB Aparat główny 48 Mpix,

f/1,6,

optyczna stabilizacja obrazu 48 Mpix,

f/1,6,

stabilizowana matryca 48 Mpix,

f/1,6,

stabilizowana matryca 48 Mpix,

f/1,78,

stabilizowana matryca 48 Mpix,

f/1,78,

stabilizowana matryca Aparat UW - 48 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro - 48 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro 48 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro Aparat tele - - 48 Mpix,

teleobiektyw 4x,

f/2,8,

stabilizowana matryca 48 Mpix,

teleobiektyw 4x,

f/2,8,

stabilizowana matryca Aparat przedni 12 Mpix,

f/1,9 18 Mpix,

f/1,9 18 Mpix,

f/1,9 18 Mpix,

f/1,9 18 Mpix,

f/1,9 Bateria 4005 mAh,

ładowanie 20 W,

MagSafe i Qi2 20 W 3692 mAh,

ładowanie 40 W,

MagSafe i Qi2 25 W 3149 mAh,

ładowanie 20 W,

MagSafe i Qi2 20 W 3998 mAh,

ładowanie 40 W,

MagSafe i Qi2 25 W 4832 mAh,

ładowanie 40 W,

MagSafe i Qi2 25 W Łączność 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.3,

NFC,

eSIM,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB Zabezpieczenia FaceID FaceID FaceID FaceID FaceID Wymiary 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 149,6 x 71,5 x 7,95 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm 150 x 71,9 x 8,75 mm 163,4 x 78 x 8,75 mm Waga 170 g 177 g 165 g 204 g 231 g Odporność IP68,

ekran z Ceramic Shield 2 IP68,

ekran z Ceramic Shield 2 IP68,

ekran z Ceramic Shield 2,

tył z Ceramic Shield IP68,

ekran z Ceramic Shield 2,

tył z Ceramic Shield IP68,

ekran z Ceramic Shield 2,

tył z Ceramic Shield

iPhone 17e - ceny i dostępność w Polsce

iPhone 17e dostępny jest w dwóch konfiguracjach pamięciowych. W porównaniu z poprzednią generacją Apple oferuje dwa razy więcej pamięci w tej samej cenie:

256 GB - 2999 zł;

512 GB - 3999 zł.

Start sprzedaży zaplanowano na 11 marca, a przedsprzedaż ruszy 4 marca o godzinie 15:15.