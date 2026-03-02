iPhone 17e oficjalnie. MagSafe i więcej pamięci w starych cenach
Apple zaprezentował właśnie najtańszego reprezentanta linii iPhone 17. Oto model 17e.
Najwidoczniej Apple próbuje odciągnąć uwagę od targów MWC 2026, gdyż firma rozpoczęła swój festiwal wiosennych premier dokładnie w czasie trwania barcelońskich targów, choć sama się na nich nie pojawiła.
iPhone 17e - co nowego?
iPhone 17e nie jest smartfonem rewolucyjnym, ale firma wprowadziła garść zmian względem ubiegłorocznego modelu 16e. Najważniejsze to:
- wbudowany moduł MagSafe, który umożliwi korzystanie z magnetycznych akcesoriów;
- najnowszy czip Apple A19;
- dwa razy więcej pamięci w modelu bazowym (256 zamiast 128 GB);
- modem C1X, mający zapewnić nawet 2-krotnie wyższą prędkość pobierania 5G niż C1 z iPhone’a 16e;
- szybsze ładowanie bezprzewodowe (15 zamiast 7,5 W);
- nowsze szkło Ceramic Shield 2 na ekranie o deklarowanej wyższej odporności na zarysowania;
- dodatkowa różowa wersja kolorystyczna.
Lista kompromisów względem flagowych modeli także pozostaje długa. iPhone 17e wciąż ma wyświetlacz o odświeżaniu raptem 60 Hz, pojedynczy aparat główny bez obiektywu ultraszerokokątnego i trybu makro, przedni aparat bez funkcji Center Stage, wcięcie w ekranie bez Dynamic Island czy starsze moduły Wi-Fi i Bluetooth. Dodatkowo czip A19 ma 4-rdzeniowe GPU, a nie 5-rdzeniowe jak iPhone 17.
|iPhone 17e
|iPhone 17
|iPhone Air
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Ekran
|OLED 6,06 cala,
2532 x 1170 (460 ppi),
60 Hz
|OLED 6,3 cala,
2622 x 1206 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów
|OLED 6,5 cala,
2736 x 1260 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów
|OLED 6,3 cala,
2622 x 1206 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów
|OLED 6,9 cala,
2868 x 1320 (460 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3000 nitów
|Głośniki
|stereo
|stereo
|mono
|stereo
|stereo
|Czip
|A19
|A19
|A19 Pro
|A19 Pro
|A19 Pro
|Pamięć na dane
|256 lub 512 GB
|256 lub 512 GB
|256 lub 512 GB
|256, 512 GB
lub 1 TB
|256, 512 GB,
,1 lub 2 TB
|8 GB (nieoficjalnie)
|8 GB
|12 GB
|12 GB
|12 GB
|Aparat główny
|48 Mpix,
f/1,6,
optyczna stabilizacja obrazu
|48 Mpix,
f/1,6,
stabilizowana matryca
|48 Mpix,
f/1,6,
stabilizowana matryca
|48 Mpix,
f/1,78,
stabilizowana matryca
|48 Mpix,
f/1,78,
stabilizowana matryca
|Aparat UW
|-
|48 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
|-
|48 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
|48 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
|Aparat tele
|-
|-
|48 Mpix,
teleobiektyw 4x,
f/2,8,
stabilizowana matryca
|48 Mpix,
teleobiektyw 4x,
f/2,8,
stabilizowana matryca
|Aparat przedni
|12 Mpix,
f/1,9
|18 Mpix,
f/1,9
|18 Mpix,
f/1,9
|18 Mpix,
f/1,9
|18 Mpix,
f/1,9
|Bateria
|4005 mAh,
ładowanie 20 W,
MagSafe i Qi2 20 W
|3692 mAh,
ładowanie 40 W,
MagSafe i Qi2 25 W
|3149 mAh,
ładowanie 20 W,
MagSafe i Qi2 20 W
|3998 mAh,
ładowanie 40 W,
MagSafe i Qi2 25 W
|4832 mAh,
ładowanie 40 W,
MagSafe i Qi2 25 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.3,
NFC,
eSIM,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
eSIM,
UWB
|Zabezpieczenia
|FaceID
|FaceID
|FaceID
|FaceID
|FaceID
|Wymiary
|146,7 x 71,5 x 7,8 mm
|149,6 x 71,5 x 7,95 mm
|156,2 x 74,7 x 5,64 mm
|150 x 71,9 x 8,75 mm
|163,4 x 78 x 8,75 mm
|Waga
|170 g
|177 g
|165 g
|204 g
|231 g
|Odporność
|IP68,
ekran z Ceramic Shield 2
|IP68,
ekran z Ceramic Shield 2
|IP68,
ekran z Ceramic Shield 2,
tył z Ceramic Shield
|IP68,
ekran z Ceramic Shield 2,
tył z Ceramic Shield
|IP68,
ekran z Ceramic Shield 2,
tył z Ceramic Shield
iPhone 17e - ceny i dostępność w Polsce
iPhone 17e dostępny jest w dwóch konfiguracjach pamięciowych. W porównaniu z poprzednią generacją Apple oferuje dwa razy więcej pamięci w tej samej cenie:
- 256 GB - 2999 zł;
- 512 GB - 3999 zł.
Start sprzedaży zaplanowano na 11 marca, a przedsprzedaż ruszy 4 marca o godzinie 15:15.
