Co tam iPhone. Ile kosztował najdroższy produkt Apple'a w historii?

Który produkt Apple’a jest najdroższy i ile trzeba za niego zapłacić? Odpowiedź nie jest taka oczywista.

Slogan promocyjny "Robi więcej, kosztuje mniej", którym Apple posługiwał się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, zdezaktualizował się dawno temu. Dziś widząc nadgryzione jabłko ciężko liczyć na przystępne ceny, a kółka do komputera za 4199 zł czy ściereczka za 119 zł stały się memami.

Jeśli jednak uważasz, że 8299 zł za iPhone’a 16 Pro w wersji Max 1 TB to kwota zaporowa, to lepiej przerwij czytanie, bo 4-cyfrowe kwoty są dalekie od szczytu możliwości Apple’a.

W poszukiwaniu najdroższego produktu Apple’a

Znalezienie najdroższego produktu, który znajduje się w aktualnej ofercie sklepu App Store, jest proste. Wystarczy odwiedzić stronę firmy i przejść do zakładki Mac Pro.

Podstawowy model Maca Pro z chipem M2 kosztuje aktualnie 38 999 zł, ale to dopiero początek zabawy. Konfigurator na stronie pozwala dobrać:

obudowę do montażu w szafie serwerowej za dodatkowe 3000 zł;

76-rdzeniowe GPU zamiast 60-rdzeniowego za dodatkowe 5000 zł;

192 GB pamięci RAM zamiast 64 GB za dodatkowe 8000 zł;

8 GB pamięci SSD zamiast 1 TB za dodatkowe 11 000 zł.

Finalnie najbardziej wypasiona wersja komputera Apple’a kosztuje 65 999 zł.

Droższego produktu Apple'a waktualnej ofercie nie znajdziesz

W ramach konfiguracji można podbić cenę zestawu dorzucając lepszą mysz, klawiaturę i dodatkowe oprogramowanie, ale uznałem, że jest to bardziej mnożenie produktów w koszyku niż rozbudowa jednego urządzenia. Sam Mac Pro bez opcjonalnych akcesoriów kosztuje maksymalnie 65 999 zł.

Drogo? To nawet nie jest najdroższy Mac Pro w historii

Kilka lat temu Apple rozpoczął proces porzucania procesorów intela na rzecz autorskich chipów M. Efektem ubocznym tej zmiany są ograniczone możliwości konfiguracyjne.

Mac Pro z procesorem Intela z 2019 dopiero pozwalał cierpiącym na nadmiar gotówki się wyszaleć. Wersja z 28-rdzeniowym CPU, 1,5 TB pamięci RAM, dwiema grafikami Radeon Pro Vega II Duo, 8 TB pamięci SSD i kartą akceleracyjną kosztowała - uwaga - 267 499 zł.

125 tys. zł za więcej RAM-u? Proszę bardzo

Tak, 267 499 zł. Komputer w cenie mieszkania.

Wyjątkowym przypadkiem są gogle Apple Vision Pro

Z komputerami Apple’a sprawa jest o tyle skomplikowana, że o ile ceny wyśrubowanych wariantów bywają astronomiczne, o tyle próg wejścia do samej kategorii produktowej nie jest przesadnie wysoki. Każdy z wymienionych modeli ma znacznie tańsze alternatywy nie tylko w ramach linii Mac Pro.

Taki Mac mini z czipem M4 startuje aktualnie z poziomu 2999 zł, a to dalej reprezentant komputerów tej samej marki z tym samym systemem operacyjnym. Tyle że “trochę” mniej wydajny.

Dlatego mówiąc o drogich produktach tej marki, warto zerknąć na gogle Apple Vision Pro, które są produktem wyjątkowym, gdyż nie mają żadnego tańszego odpowiednika lub starszej generacji.

Ceny gogli Apple’a sięgają aktualnie od 3999 euro (16 690 zł) za wariant 256 GB do 4499 euro (ok. 18 770 zł) za wersję 1 TB.

Gogle Apple Vison Pro nie są dostępne w Polsce

Są to może ceny dalekie od sufitu zarysowanego przez Maki Pro, ale gdy porównamy ceny całych kategorii produktowych, to Vision Pro nie mają sobie równych. Jeśli chcesz gogli w visionOS, to nie masz tańszych opcji niż prawie 17 tys. zł.

Podsumowując - na ten moment najdroższym produktem Apple’a w historii pozostaje najbardziej wypasiony Mac Pro z 2019 roku. Niewykluczone jednak, że w ciągu kilku lat tytuł ten zostanie odebrany przez humanoidalnego robota.