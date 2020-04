Akcesoria do komputerów

To nie żart. Kółka do komputera Apple Mac Pro kosztują tyle, że możesz za to kupić laptop i smartfon razem. Są jeszcze nowe nóżki, za które kupisz solidny telefon, albo… jedzenie na cały miesiąc. No, ale to są naprawdę wysokiej jakości kółka i nóżki. Twój komputer takich nie ma!

Serio, chciałbym, żeby to był żart, ale nie jest. Apple wprowadziło do swojej oferty kółka i nóżki do komputera Mac Pro. Tak, zwykłe kółka, dzięki którym komputer można przetoczyć z miejsca na miejsce oraz zwykłe nóżki, na których komputer stoi w miejscu.

Kółka wycenili na 3499 zł, a nóżki 1499 zł. Zobaczmy, co sensowniejszego można za to kupić. Kwoty potraktujmy z lekkim marginesem. Wcześniej pochwaliłem ich nowego iPhone SE, ale teraz na pochwały nie powinni liczyć.

Co kupić zamiast kółek do Maca Pro?



Oto one - kółka do komputera Mac Pro. Piękne obręcze. Niestety stalowe.

Huawei MateBook D15 + Redmi Note 8 Pro

Za około 3500 zł ze spokojem można kupić świetny laptop i dobry telefon jednocześnie. Pierwszym z nich może być znakomicie działający, świetnie wykonany i jeszcze lepiej wyglądający Huawei MateBook D15 - idealny lekki laptop do domu i biura.

To jakieś 2500, więc mamy jeszcze 1000 zł na smartfon. Może na przykład Redmi Note 8 Pro? To szybki telefon z dużą pojemnością pamięci, dużym, jasnym wyświetlaczem, NFC do płatności w sklepach, całkiem niezłymi aparatami i dobrą baterią.

AMD Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060

Jak ujął to mój prywatny guru w dziedzinie komponentów PC: “To już taki sensowny zestaw do grania w Full HD/1440p z Ray Tracingiem”. Nie pozostaje mi nic innego, niż mu uwierzyć. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie sensowny CPU + GPU brzmi znacznie lepiej niż “kółka pod obudowę”.

Dobry procesor AMD Ryzen 7 3700X to jakieś 1400 zł (nie zagłębiając się w promocje itp.), a wydajna karta graficzna GeForce RTX 2060 to około 2000-2100 zł. Mamy więc solidną podstawę pod dobry komputer do gier.

A może złożymy cały komputer do gier w cenie kółek? Da się?

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 - 800 zł

- 800 zł Płyta główna: Gigabyte B450M DS3H - 350 zł

- 350 zł Pamięć RAM: GOODRAM IRDM X 2x 8 GB 3200 MHz CL16 - 350 zł

- 350 zł Karta graficzna: Palit GeForce GTX 1660 SUPER StormX - 1100 zł

- 1100 zł Dysk SSD: ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB - 400 zł

- 400 zł Zasilacz: SilentiumPC Vero L3 500 W - 200 zł

- 200 zł Obudowa: SilentiumPC Signum SG1X - 250 zł

No i proszę! Mamy cały komputer, który pociągnie gry w Full HD (system sobie jakoś zorganizujecie). Bez Ray Tracingu, ale to wciąż lepiej, niż kółka pod obudowę komputera.

Heh… w ogóle jak to brzmi - komputer do grania, czy kółka pod obudowę.

Jeśli wolisz inny zestaw, to tutaj znajdziesz dobry komputer do gier za 3000 - 4000 zł.

Apple iPhone SE (2020) + Apple AirPods Pro

Można też polecić jakiś dobry zestaw dla fanów Apple, którzy nie stracili do końca kontaktu z rzeczywistością. Moim zdaniem nowy iPhone SE to najlepszy mały smartfon na rynku. Niezwykle poręczny, a przy tym bardzo wydajny - idealny dla tych, którym zbrzydły patelnie noszone w kieszeni. Kupimy go już za około 2200 zł.

Do tego można dodać znakomite słuchawki prawdziwie bezprzewodowe z aktywną redukcją szumu Apple AirPods Pro za 1250 zł. Zapewniają wysoką jakość w czasie słuchania muzyki i rozmów głosowych, a przy tym są małe, lekkie i wygodne - czyli takie jak iPhone SE.

Passat kombi w dizlu - szanuję

Tutaj wiele komentować nie trzeba: Passat B5 w dizlu - klasyka budząca respekt. Niby też 4 kółka, ale jaki prestiż!

A jeśli chcecie wiedzieć co dobrego można kupić w cenie nóżek do Maca Pro (czyli około 1500 zł), to zapraszam do naszych dwóch zestawień:

Polecane laptopy do 1500 zł - tutaj mamy całkiem ciekawą ofertę marki Lenovo i nie tylko

Polecane telefony do 1500 zł - tutaj szczególną uwagę warto zwrócić na smartfony Xiaomi, takie jak popularny Mi 9T



nóżki do komputera Mac Pro

Dajcie znać co Wy byście kupili za 3500 zł, bo domyślam się, że kółka pod obudowę to raczej nie będą. ;)

