Apple coraz poważniej traktuje polski rynek. Dosłownie przed chwilą w Polsce uruchomiony został program Apple Self Service Repair. Dostępne są darmowe instrukcje oraz możliwy jest zakup części zamiennych i narzędzi niezbędnych do wykonania naprawy urządzeń tej marki.

Apple udostępnia program Self Service Repair w Europie, w tym w Polsce

Firma Apple ogłosiła przed chwilą uruchomienie programu Self Service Repair w ośmiu europejskich krajach: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Jak już wspomniano, na liście znalazła się także Polska.

W ofercie dostępnych jest ponad 200 oryginalnych części zamiennych i profesjonalnych narzędzi, a także darmowe instrukcje, z których korzystają pracownicy sklepów Apple Store oraz specjaliści zatrudnieni w autoryzowanych serwisach na całym świecie. Program obejmuje iPhone’y serii 12 i 13 oraz komputery Mac z układami Apple Silicon.

Co ciekawe, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych, klienci będą mieć możliwość wypożyczenia na tydzień zestawu narzędzi, co eliminuje konieczność ich zakupu. Warto jednak dodać, że nie jest tanio, ponieważ koszt takiej usługi to 299 złotych. Znajdują się wśród nich między innymi wkrętarki oraz prasy do ekranów i baterii.



Zestaw narzędzi do naprawy komputerów Mac. Źródło: Apple

W komunikacie prasowym przeczytać można, że osoby, które nie mają doświadczenia w naprawie nowoczesnych urządzeń elektronicznych nie powinny raczej korzystać z tych możliwości. Lepszym rozwiązaniem jest wybór usług autoryzowanego serwisu.

Oto fragment wspomnianego wyżej komunikatu, który dziś o 10:00 wydała firma Apple:

„Uważamy, że dla naszych klientów i dla naszej planety najlepsze są trwałe rozwiązania, dlatego tworzymy nasze produkty tak, by były wytrzymałe i niezwykle rzadko wymagały konserwacji i naprawy”, oświadczył Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple. „Jeśli jednak naprawa jest konieczna, chcemy, by klienci mogli ją wykonać w bezpieczny i efektywny sposób. Z radością więc uruchamiamy program Self Service Repair w Europie, udostępniając naszym klientom oryginalne części, narzędzia i instrukcje Apple”.

Apple coraz poważniej traktuje Polskę

Uruchomienie tego programu w Polsce to coś więcej niż tylko umożliwienie użytkownikom samodzielnych napraw sprzętu marki Apple. Polska znalazła się w grupie ośmiu krajów, które jako drugie na świecie otrzymały taką możliwość. Pionierem były oczywiście Stany Zjednoczone. Oznacza to, że Apple coraz poważnej traktuje rynek europejski, w tym także nasz kraj. Pozostaje mieć nadzieję, że tego typu informacji będzie coraz więcej.

Przypomnijmy, że w maju tego roku na stronie firmy Apple pojawiła się oferta pracy na stanowisko menedżera ds. PR, który pracować będzie w warszawskim biurze firmy z Cupertino.



Apple Store w Nowym Jorku. Źródło: Apple

Warto też dodać, że już od dłuższego czasu pojawiają się plotki na temat Siri po polsku. Przypomnijmy, że od tego roku aplikacja Tłumacz, która dostępna jest w systemach iOS, iPadOS oraz macOS wspiera język polski, a ponad dwa lata temu, w październiku 2020 roku pojawiło się ogłoszenie o pracę w zespole rozwijającym polskojęzyczną wersję tego asystenta głosowego.

Fani firmy Apple mają także nadzieję, że w najbliższym czasie w Polsce otwarty zostanie pierwszy salon Apple Store. Plotki na ten temat pojawiły się w marcu ubiegłego roku, ale do tej pory nie zostały w żaden sposób potwierdzone.

źródło: informacja własna