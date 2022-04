Firma Apple uruchomiła program o nazwie Self Service Repair, dzięki któremu możliwy jest zakup oryginalnych części oraz narzędzi do samodzielnej naprawy urządzeń tej marki. Póki co sprzedaż realizowana jest jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Nowy sklep z częściami i narzędziami

Wspomniane we wstępie części zamienne oraz narzędzia niezbędne do ich wymiany kupić można w sklepie Self Service Repair Store. Docelowo ma się w nim znaleźć ponad 200 części i narzędzi, ale obecnie dostępne są w nim tylko artykuły potrzebne do naprawy następujących modeli iPhone’ów:

12 mini,

12,

12 Pro,

12 Pro Max,

13 mini,

13,

13 Pro,

13 Pro Max,

SE 3. generacji.

Warto dodać, że w przypadku oddania do sklepu zużytych części otrzymuje się zniżkę na kolejne zakupy. Jako przykład podać można, że zestaw do wymiany baterii w iPhonie 13 kosztuje 71 dolarów, a zniżka za zwrot baterii wynosi 24,15$.

Jeszcze w tym roku w sklepie mają pojawić się zestawy do naprawy komputerów Mac, ale tylko tych, które wyposażone są w układy Apple Silicon.

Co ważne, firma bezpłatnie udostępniła instrukcje, które szczegółowo opisują proces wymiany poszczególnych elementów. Można je pobrać ze strony wsparcia technicznego.

Znajduje się w nich między innymi informacja na temat konstrukcji poszczególnych modeli iPhone'ów, wykaz części zamiennych, lista narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia napraw oraz szczegółowy opis procesu wymiany.

Jak wspomniano, w sklepie kupić można narzędzia potrzebne do naprawienia poszczególnych urządzeń, ale ich zakup nie jest konieczny. Apple wypożyczać będzie zestaw wszystkich niezbędnych narzędzi za 49 dolarów, a klienci będą musieli go zwrócić w ciągu 7 dni.

Łyżka dziegciu w beczce miodu

Na temat tego programu z dużym entuzjazmem wypowiedzieli się redaktorzy serwisu iFixit, ale jest jeden problem. Nabywane w sklepie części zamienne będą musiały być sparowane z konkretnym urządzeniem. W trakcie procesu zakupowego należy podać numer seryjny urządzenia, a części nie mogą być wykorzystane do naprawy innego egzemplarza. Co więcej, w celu sparowania części z urządzeniem należy skontaktować się z obsługą sklepu Self Service Repair Store.

Źródło: MacRumors, iFixit, Grafiki: Apple