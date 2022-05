Na stronie firmy Apple pojawiła się oferta pracy na stanowisko menedżera ds. PR. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że dotyczy ona polskiego rynku.

Oferta pracy w Apple

Przyszły menadżer dołączy do zlokalizowanego w warszawskim biurze zespołu zajmującego się komunikacją korporacyjną i będzie raportować do kierownika regionalnego.

Jego zadaniami będą przede wszystkim: koordynacja prac z innymi zespołami ds. PR na całym świecie oraz wsparcie we wdrażaniu inicjatyw komunikacyjnych.

Wymagania to między innymi co najmniej 7-letnie doświadczenie w branży PR, doskonała znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie oraz gotowość do częstych podróży służbowych.

Niestety w ogłoszeniu nie podano przedziału, w którym mieści się wynagrodzenie na takim stanowisku.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie jobs.apple.com.

Apple Store w Polsce

Warto przypomnieć, że w marcu ubiegłego roku pojawiły się doniesienia o tym, że Apple planuje otworzyć sieć sklepów detalicznych na terenie Polski, a to wiązałoby się koniecznością utworzenia krajowego oddziału firmy. Co więcej, poinformowano wtedy, że niektórzy menadżerowie wyższego stopnia są już zatrudnieni. Pierwszy sklep miałby powstać w Warszawie, a zlokalizowany byłby w sąsiedztwie centrali banku PKO BP.

Rekrutacja na stanowisko menadżera ds. PR może stanowić potwierdzenie wspomnianych wyżej informacji. Czas pokaże jakie plany ma firma Apple wobec polskiego rynku.

Źródło i grafiki: Apple