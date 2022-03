Dosłownie przed chwilą zakończyła się prezentacja nowego modelu iPhone’a SE. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami design smartfona nie uległ zmianie. Największą nowością jest układ A15 Bionic oraz wsparcie dla sieci 5G.

Premiera iPhone’a SE

Okazuje się, że i tym razem analitycy mieli rację. Ich przewidywania, które publikowane były przed konferencją „Peek Performance” w większości przypadków okazały się trafne.

Sercem nowych smartfonów jest układ A15 Bionic, który wykorzystany został miedzy innymi w iPhone’ach serii 13. Układ posiada 6-rdzeniowe CPU z dwoma rdzeniami zapewniającymi wysoką wydajność i czterema energooszczędnymi rdzeniami oraz 4-rdzeniowe GPU.

Nowy iPhone SE wyposażony został w ekran LCD, którego przekątna ma długość 4,7 cala. Jego rozdzielczość to najprawdopodobniej 1334 x 750 pikseli, co daje 326 pikseli na jeden cal kwadratowy wyświetlacza. Zastosowano między innymi technologię True Tone, szeroką gamę kolorów P3, a maksymalna jasność to 625 nitów.

Warto też dodać, że ekran chroni warstwa Cermic Shield, która po raz pierwszy zastosowana została w iPhone'ach serii 12.

Częstotliwość odświeżania to 60 Hz - tutaj nie ma niespodzianki. Smartfon charakteryzuje się odpornością na zachlapania, wodę oraz pył i spełnia wymagania normy IP67.

Ulepszony aparat

Tak jak w przypadku poprzedniej generacji, nowy SE wyposażony został w jeden tylny obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 12 MP. Podczas konferencji nie podano szczegołów na temat specyfikacji technicznej aparatu.

Smartfon wyposażony jest w złącze Lightning. Wygląda na to, że na USB-C w iPhone’ach poczekamy co najmniej do jesieni, ale póki co Apple za nic ma zapowiedzi Unii Europejskiej dotyczące wprowadzenia przepisów, które nakładać będą obowiązek stosowania właśnie złącza USB-C.

Znacznie poprawiono także czas pracy na baterii. Przycznił się do tego między innymi układ A15 Bionic, który jest bardziej wydajny, ale jednocześnie mniej energochłonny niż A13.

Nowy iPhone SE - cena

Cena najtańszego modelu z pamięcią o pojemności 64 GB wynosi 429 dolarów. W Polsce cena wynosić będzie prawdopodobnie 2449 złotych.

Przedsprzedaż

Nowego iPhone’a SE zamówić będzie można już w najbliższy piątek, 11 marca. Sprzedaż rozpocznie się tydzień później, więc pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli już za niecałe dwa tygodnie.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie na temat nowego iPhone’a SE. Czy macie zamiar go kupić?

Źródło: Apple