Do prezentacji iPhone’ów serii 14 zostało jeszcze około pół roku, ale o tych smartfonach wiemy już niemal wszystko. Nowe informacje na ich temat pojawiły się w newsletterze Power On, którego autorem jest Mark Gurman, szanowany redaktor serwisu Bloomberg.

Trzyletni cykl premier nowych iPhone’ów

Gurman pisze, że od 2014 roku, kiedy to odbyła się prezentacja iPhone’ów serii 6, mamy do czynienia z trzyletnim cyklem premier. Pierwszy rok to wprowadzenie zupełnie nowego projektu. W drugim firma nie zmienia wyglądu (ewentualnie wprowadza kosmetyczne zmiany), ale skupia się na ulepszeniu podzespołów, a w trzecim do projektu wprowadzanych jest kilka kluczowych zmian. Tak było na przykład w przypadku iPhone’ów serii 6 (nowy design), 6s (ulepszenie podzespołów) i 7 (usunięcie gniazda słuchawkowego i model Plus z podwójną kamerą) oraz modeli X, XS oraz 11.

iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7. Źródło: Apple

W 2020 roku wprowadzone zostały iPhone'y 12 z zupełnie nowym wyglądem. Rok później, w iPhone’ach 13 skupiono się na ulepszeniu podzespołów. Obecny rok jest zatem ostatni w cyklu, więc należy się spodziewać pewnych istotnych zmian w projekcie.

iPhone 12 i iPhone 13. Źródło: Apple

Jakie będą iPhone’y 14?

Ogólny wygląd prawdopodobnie nie ulegnie zmianie, ale nowością mają być między innymi dwa otwory w wyświetlaczach modeli serii Pro, które zastąpią notch.

Źródło: https://www.macrumors.com/2022/03/17/iphone-14-cad-renders-few-changes/

Druga zmiana to większe „wyspy”, które będą musiały pomieścić znacznie powiększone tylne obiektywy.

Źródło: https://www.macrumors.com/2022/03/17/iphone-14-cad-renders-few-changes/

Co więcej, główny aparat modeli Pro ma mieć 48-megapikselową matrycę, a podstawowe modele nadal będą mieć 12 megapikseli.

Źródło: https://www.macrumors.com/2022/04/18/case-molds-iphone-14-series/

Ciekawostką jest także to, że modele Pro maja być wyposażone w układ A16, a dwa tańsze smartfony będą mieć układ A15 - ten sam, który znajduje się w ubiegłorocznych iPhone’ach. Powodem mają być między innymi niedobory nowych procesorów.

Gurman powtórzył także doniesienia o rezygnacji z modelu mini i wprowadzeniu dwóch modeli z ekranem o przekątnej 6,7 cala.

Tak ma się prezentować linia tegorocznych iPhone’ów:

iPhone 14 - 6,1 cala,

iPhone 14 Max - 6,7 cala,

iPhone 14 Pro - 6,1 cala,

iPhone 14 Pro Max - 6,7 cala.

Model 14 Max w podstawowej konfiguracji ma kosztować o 200 dolarów mniej niż dostępny obecnie 13 Pro Max, więc w Polsce jego cena wynosić będzie około 4700 złotych. iPhone 13 Pro Max kosztuje teraz 5699 złotych, więc będzie można kupić „dużego“ iPhone’a za około 1000 złotych mniej.

Gurman wspomniał także o możliwości wprowadzenia łączności satelitarnej. iPhone nie będzie jednak mógł wykonywać tego typu połączeń. Funkcja służyć będzie do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych.

Źródło: Power On by Mark Gurman, grafika w nagłówku: zelbo.nyc