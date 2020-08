Kryzys? Jaki kryzys? Apple nie zatrzymuje się ani na chwilę i notuje najlepsze wyniki w historii. Pod względem kapitalizacji lepsze niż jakakolwiek inna firma w Stanach Zjednoczonych (i nie tylko).

Apple to firma warta 2 biliony dolarów

Dwa lata temu pisaliśmy, że Apple jest firmą wartą bilion dolarów. Jeśli przywiązaliście się do tej myśli, to – niestety czy stety – trzeba się od niej odzwyczaić. Aktualnie sprawy mają się tak, że Apple jest firmą wartą 2 biliony dolarów.

Podana przez Financial Times kapitalizacja rynkowa na poziomie 2 bilionów dolarów oznacza, że producent iPhone’ów potrzebował zaledwie dwóch lat, by podwoić swoją wartość i to startując z poziomu, który dla prawie żadnej innej firmy nie jest w ogóle osiągalny. W dodatku nie zapominajmy o tym, że znajdujemy się w środku kryzysu, a mimo to w samym 2020 roku akcje giganta wzrosły o ponad 59 proc.

Nie trzeba chyba dodawać, że Apple jest pierwszą amerykańską firmą, której udało się osiągnąć ten próg. Warto natomiast wspomnieć, że nie jest pierwszą w ogóle. W grudniu 2019 roku do kapitalizacji w wysokości 2 bilionów dolarów dobił arabski gigant naftowy Saudi Aramco – nie zdołał jednak jej utrzymać i obecnie jest mniej warty niż technologiczne przedsiębiorstwo z Cupertino.

Dobry czas dla technologicznych gigantów

Wygląda na to, że firmy technologiczne w ogóle przeżywają teraz doskonały moment. Jeszcze trzy lata temu „wielka amerykańska piątka” (czyli Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon i Facebook) mogła się pochwalić łączną wartością na poziomie 3 bilionów dolarów. Dzisiaj same Apple i Microsoft są razem warte 3,6 biliona.

