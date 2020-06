Firma Apple porzuci procesory Intel w komputerach Mac i laptopach MacBook – już niedługo będą one bazować na nowych jednostkach, które mają zaoferować lepsze możliwości. Opracowanie autorskich układów ma być największą rewolucją w historii komputerów Mac.

Umówmy się, informacja o porzuceniu procesorów Intela i przejściu na autorskie układy nie powinna być dla nas zaskoczeniem – pierwsze pogłoski na ten temat pojawiły się już kilka miesięcy temu, a kolejne przecieki tylko potwierdzały ten scenariusz. Podczas konferencji WWDC 2020 producent oficjalnie zapowiedział przejście na nowe jednostki.

Apple zapowiada autorskie procesory dla komputerów i laptopów

Jeżeli chodzi o procesory, tutaj nie dowiedzieliśmy się zbyt wielu szczegółów - producent zapowiedział przejście na "niestandardowe układy", które mają zapewnić wiodącą w branży wydajność oraz nowe, zaawansowane technologie.

Wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z nową rodziną procesorów na bazie architektury ARM. Wersje dla laptopów mają cechować się mniejszym poborem mocy, ale też gorszą wydajnością. W wersjach dla komputerów stacjonarnych producent będzie mógł zwiększyć wydajność, kosztem większego zapotrzebowania na energię.

Apple twierdzi, że nowe jednostki będą cechować się wyższą efektywnością energetyczną, a do tego zaoferują lepszą wydajność układu graficznego względem konkurencyjnych rozwiązań. Dodatkowo zostaną one wyposażone w zintegrowany silnik AI, co powinni docenić programiści korzystający z uczenia maszynowego.

Pierwszy komputer na bazie autorskiego procesora ma pojawić się do końca roku. Nie oznacza to jednak, że producent od razu odetnie się od Intela – proces „transformacji” ma potrwać około dwa lata, ale w międzyczasie będą pojawiać się też nowe konstrukcje napędzane układami „niebieskich” (dodatkowo będą one wspierane przez kilka kolejnych lat).

Nowy MacOS 11 Big Sur z obsługą nowych procesorów – programiści już mogą go sprawdzić

Przy okazji zapowiedzi nowych komputerów i laptopów, firma Apple zaprezentowała także system MacOS 11 Big Sur - jest to pierwsza wersja oprogramowania, która zapewnia wsparcie dla nowych procesorów ARM SoC. Ponadto oferuje ona funkcje, dzięki którym przejście na nowe układy powinno być łatwiejsze dla programistów

Podczas konferencji system został zademonstrowany na sprzęcie napędzanym procesorem A12Z Bionic (jest to ten sam układ, który znajdziemy w nowym tablecie iPad Pro).

Producent pomyślał też o programistach, którzy chcieliby już teraz dostosować swoje aplikacje do nowych układów.

Członkowie programu Apple Developer Program mogą ubiegać się o udostępnienie materiałów i wypożyczenie platformy deweloperskiej Developer Transition Kit - to komputerek przypominający Mac mini, który obejmuje:

procesor A12Z Bionic

16 GB pamięci RAM

dysk SSD 512 GB

Zestaw kosztuje 500 dolarów, ale trzeba go zwrócić do końca trwania programu (szczegóły znajdziecie tutaj).

Nadchodzi rewolucja?

Według firmy Apple, przejście na nowe procesory to największa rewolucja w historii komputerów Mac. Producent uniezależni się od dostaw innych firm, a użytkownicy powinni otrzymać lepsze produkty. W smartfonach się udało, ale czy ten scenariusz powiedzie się komputerach? Pewnie niedługo się przekonamy.

Źródło: Apple, ComputerBase

