Apple Watch Ultra to jeden z trzech nowych inteligentnych zegarków Apple. Z kilku względów mocno się wyróżnia i o dziwo w tym przypadku nie chodzi o ceny.

Największy i najwytrzymalszy Apple Watch, po prostu Ultra

Wczorajsza konferencja Apple przyniosła zapowiedzi kilku urządzeń. Oczywiście gwiazdą wieczoru był nowy iPhone, o którym już pisaliśmy, ale być może niektórych w większym stopniu interesują nieco mniejsze gadżety. Zaprezentowane zostały aż trzy nowe smartwatche. Do spodziewanych i niezbyt innowacyjnych Watch Series 8 oraz Watch SE 2022 dołączył Watch Ultra.

To coś nowego, coś więcej niż propozycja dla niedzielnych biegaczy, otwarcie kolejnej linii tego typu urządzeń Apple. Nie ma wątpliwości, do kogo adresowanej. Watch Ultra to największy i najwytrzymalszy smartwatch z logo tego producenta. Wyróżnia się 49 mm kopertą z tytanu, powiększonym pokrętłem Digital Crown i podniesionym przyciskiem bocznym, dzięki czemu można będzie go obsłużyć także w rękawiczkach oraz nowym programowalnym przyciskiem czynności. Cała konstrukcja cechuje się wodoodpornością do 100 m (wedle Apple jest przystosowana do pływania i nurkowania rekreacyjnego do 40 m) oraz zgodnością ze standardem MIL-STD 810H.

We wnętrzu mamy do czynienia z dużym podobieństwem względem Apple Watch Series 8, ale i tutaj dorzucono coś ekstra. Funkcjonalność tego modelu rozszerza między innymi syrena alarmowa (dźwięki o natężeniu 86 decybeli, słyszalne do 180 metrów), głębokościomierz z czujnikiem temperatury wody, GPS o podwójnej częstotliwości (L1 i L5), dwa głośniki (zamiast jednego), trzy mikrofony (też zamiast jednego) i większa bateria.

Dodatkowo wyświetlacz ma wyższą jasność maksymalną (2000 nitów) i obsługuje tarczę Przewodnik, która wyświetla kompas do nawigacji także w Trybie nocnym.

Apple Watch Ultra - najważniejsze dane

Polska cena Apple Watch Ultra

Zastanawiacie się, na ile został wyceniony najbardziej zaawansowany tegoroczny smartwatch od Apple? Na 4799 złotych, niezależnie od wybieranego wariantu, czyli opaski Alpine, Trail lub Ocean (każda w kilku kolorach do wyboru). Koperta ma tylko jeden, neutralny odcień.

Sporo, ale można tu odnotować, że podobne pieniądze trzeba wyłożyć na ciekawsze warianty Apple Watch Series 8 z kopertą ze stali nierdzewnej. Sprzedaż Apple Watch Ultra rozpocznie się 23 września.

Źródło: Apple