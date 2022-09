Firma Apple chwali się, że zegarek Apple Watch Ultra jest niezwykle wytrzymały i można z niego bez obaw korzystać podczas uprawiania sportów ekstremalnych. W dość nietypowy sposób postanowił sprawdzić to pewien youtuber.

Apple Watch Ultra - wytrzymałość

Film pojawił się na kanale TechRax w sobotę, 24 września. Zegarek poddany został testowi upadku z wysokości nieco ponad 1 metra. Następnie został „wymieszany” w słoiku ze śrubami, wkrętami i gwoździami, a na końcu wytrzymałość szafirowego szkła chroniącego wyświetlacz dosłownie poszła pod młotek.

Upadek wprost na ekran nie zrobił na zegarku większego wrażenia. Pojawiło się jedynie kilka niewielkich zadrapań w tytanowej obudowie. Podobny skutek przyniosło wrzucenie zegarka do wspomnianego wyżej słoika i „wymieszanie go” razem z metalowymi elementami, które znajdowały się w środku.

Ostatni test przeprowadzony został przy użyciu młotka. Co ciekawe, zegarek bez szwanku przetrwał kilka pierwszych uderzeń. Następnie uszkodzeniu uległ blat stołu, na którym leżał Apple Watch Ultra.

Zegarek poległ dopiero po kilkukrotnym uderzeniu go młotkiem. Warto jednak dodać, że uszkodzeniu uległy znajdujące się w jego wnętrzu podzespoły, ponieważ niemożliwe było jego uruchomienie. Szafirowe szkło nadal pozostawało nienaruszone.

Ostatecznie uszkodzeniom mechanicznym uległy obie strony koperty, ale uderzenia były naprawdę mocne.

Czy taki test na sens?

Warunki, którym poddany został zegarek nie odzwierciedlają nawet najbardziej ekstremalnych sytuacji, w jakich w rzeczywistości znajdzie się to urządzenie. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że zastosowana w tym zegarku tytanowa obudowa oraz szafirowe szkło, spełniają swoją funkcję i skutecznie chronią urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Warto jeszcze dodać, że w chwili pisania tego tekstu, film ma ponad 350 tysięcy wyświetleń, więc jego autor z pewnością osiągnął swój cel.

Grafiki: zrzuty z youtube.com/user/TechRax