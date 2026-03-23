Szykujcie się na nową Siri. Apple zapowiada WWDC26

Konferencja WWDC to dla Apple szczególna okazja. To właśnie wtedy poznajemy nowe oblicze systemów operacyjnych oraz zapoznajemy się z nowymi możliwościami ekosystemu. Nie inaczej będzie w tym roku - producent zaprasza na wydarzenie.

W tym roku Apple bardziej niż kiedykolwiek musi udowodnić, że potrafi naprawić swoje błędy i stać się innowatorem, nawet jeśli ma się to wydarzyć przy pomocy innych. Sztuczna inteligencja towarzyszy nam w smartfonach z Androidem od już dłuższego czasu, a Apple Intelligence, które w Polsce jest mocno ograniczone, także i w krajach angielskojęzycznych nie zebrało dobrych opinii.

Dla giganta z Cupertino tegoroczna konferencja deweloperów WWDC będzie więc okazją, by przywrócić blask Apple Intelligence oraz pokazać przyszłość iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS, a nawet VisionOS i smart home. Konferencja poświęcona wszystkiemu na temat oprogramowania w ekosystemie Apple ma swoją datę.

WWDC26 już w czerwcu. Zobaczymy "postępy w AI"

WWDC26 rusza 8 czerwca i potrwa do 12 czerwca. Bezpłatny wstęp na wydarzenie otrzymają deweloperzy korzystający z aplikacji Apple Developer. Część z nich będzie mogła także pojawić się na wydarzeniu w Apple Park, które zaplanowano na 8 czerwca. Wtedy to najpewniej poznamy "postępy w AI", które firma zapowiada w swoim komunikacie prasowym.

"WWDC26 zwróci uwagę na niesamowite aktualizacje dla platform Apple, w tym postępy w AI oraz ekscytujące nowe oprogramowanie i narzędzia dla deweloperów" - przekazało Apple w ogłoszeniu konferencji.

Apple zapowiada WWDC26

W trakcie WWDC26 chętni będą mogli uczestniczyć w ponad 100 sesjach wideo, a także w laboratoriach grupowych i spotkaniach, gdzie deweloperzy bezpośrednio nawiążą kontakt z inżynierami firmy. W tym roku firma obchodzi też swoje 50. urodziny i szykuje celebracje, które mogą rozciągnąć się także na wydarzenie dla deweloperów.

Prawdziwym świętem może się jednak okazać nowa Siri. Apple ma pracować nad funkcjami, dzięki którym asystent będzie rozumieć to, co użytkownik wyświetla na ekranie, a następnie odpowiadać na pytania o aktualnie oglądane treści. Mówi się także o lepszym rozumieniu kontekstu oraz wykonywaniu czynności w obrębie systemu, co ma rozszerzać praktyczne zastosowania asystenta.