Musk zapowiada fabrykę chipów, jakiej nie ma nikt. TeraFab zmieni zasady gry

Elon Musk znów przesuwa granice wyobraźni. Zapowiada TeraFab – fabrykę procesorów o skali, jakiej świat jeszcze nie widział. To projekt tak ambitny, że ma przyćmić cały rynek chipów i przenieść obliczenia… aż w kosmos.

W świecie zdominowanym przez technologię, mózgiem każdej maszyny – od smartfona po rakietę kosmiczną – jest mikroprocesor. Elon Musk ogłosił właśnie projekt TeraFab, który nie jest po prostu kolejnym zakładem produkcyjnym. To ambitna próba stworzenia najbardziej zaawansowanej fabryki chipów w historii ludzkości, która ma powstać w Austin w Teksasie.

Obecne moce produkcyjne są niewystarczające

Może się wydawać, że na świecie nie brakuje fabryk chipów (pomyślmy o gigantach takich jak TSMC, Intel czy Samsung). Jednak skala potrzeb projektu TeraFab jest tak gigantyczna, że obecna światowa produkcja to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Zgodnie z przedstawionymi danymi, cała obecna moc obliczeniowa AI na Ziemi to około 20 gigawatów rocznie. Cel projektu TeraFab to terawat (czyli 1000 gigawatów) mocy obliczeniowej rocznie. Oznacza to, że wszystkie fabryki na Ziemi razem wzięte dostarczają dziś zaledwie 2 proc. tego, czego wizja Muska wymaga do zrealizowania planów o kolonizacji kosmosu i robotyzacji.

Pierwsza taka fabryka na świecie

Obecnie produkcja procesorów to skomplikowany proces rozproszony po całym świecie. Projektowanie odbywa się w jednym kraju, produkcja w drugim, a testowanie w jeszcze innym. TeraFab ma to zmienić, wprowadzając model “wszystko w jednym budynku”.

W tej nowej, zaawansowanej fabryce znajdzie się cały sprzęt potrzebny do stworzenia procesora od zera: od tworzenia specjalnych masek litograficznych do projektowania chipów, przez produkcję układów logicznych i pamięci, aż po ich pakowanie w jednym procesorze.

Oznacza to, że inżynierowie będą mogli zaprojektować chip, wyprodukować go, sprawdzić jak działa i natychmiast poprawić projekt w tym samym miejscu. Takie tempo pracy, zwane “szybką pętlą iteracyjną”, ma być o rząd wielkości szybsze niż cokolwiek, co istnieje obecnie na świecie. Według zapowiedzi, TeraFab ma produkować układy w 2 nm litografii, czyli jednej z najnowszych na rynku.

Niedawno Musk chwalił się również nowym podejściem do filtracji powietrza - przekonywał, że system jest na tyle skuteczny, iż w jego otoczeniu można byłoby jednocześnie jeść cheeseburgery i palić cygara.

Procesory dla robotów i satelitów

Fabryka w Austin nie będzie produkować zwykłych procesorów do komputerów czy smartfonów. Skupi się na dwóch kluczowych rodzajach układów:

Chipy autonomicznych urządzeń: Trafią one głównie do humanoidalnych robotów Optimus oraz samochodów Tesla. Skala jest porażająca – przewiduje się, że rocznie może powstawać od miliarda do nawet 10 miliardów takich robotów.

Chipy kosmiczne: To procesory zaprojektowane do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach. Muszą być odporne na silne promieniowanie kosmiczne i pracować w wyższych temperaturach, aby zminimalizować wagę systemów chłodzenia na statkach kosmicznych.

Musk stawia na szalone pomysły

Twórcy projektu TeraFab zapowiadają, że nie zamierzają poprzestać na tradycyjnych metodach. Fabryka ma być miejscem, gdzie testowane będą “szalone pomysły” i rozwiązania przesuwające granice znanej nam fizyki w dziedzinie obliczeń. Dzięki możliwości błyskawicznego testowania nowych prototypów pod jednym dachem, TeraFab ma stać się kuźnią technologii, które uczynią nas cywilizacją międzyplanetarną.

Choć plany te brzmią jak wizja z odległej przyszłości, budowa fundamentów pod tę technologiczną potęgę w Teksasie już się zaczyna, a jej efekty mogą zmienić nasze codzienne życie szybciej, niż się spodziewamy. Pytanie, czy zapowiedzi Muska się spełnią, bo do tej pory różnie z tym bywało...