Wracamy do Rzymu. Serial Assassin's Creed nabiera kształtów

Fani uniwersum Assassin’s Creed dostaną powrót do starych realiów, choć niekoniecznie w formie, która odpowie na potrzeby wszystkich. Serial o rywalizacji Bractwa Asasynów i Zakonu Templariuszy wszedł w fazę produkcji.

Produkcja Netfliksa rozegra się w Rzymie. Ten znamy z gry Assassin's Creed: Brotherhood (tak, to ta z multiplayerem z 2010 roku), ale przedstawione wydarzenia mają rozegrać się o wiele wcześniej — bo w 64 r. n.e. To okres szczególny, ponieważ właśnie wtedy, za rządów cesarza Nerona, doszło do Wielkiego Pożaru Rzymu. Tylko cztery z czternastu dzielnic ówczesnego Rzymu uniknęły zniszczeń, a trzy zostały kompletnie zniszczone.

Według informacji przekazanych przez Ubisoft serial opowie „nową historię o wojnie dwóch organizacji, które inaczej wyobrażają sobie przyszłość ludzkości”. Nie będzie to pierwszy raz, gdy opowieść w tym uniwersum zobaczymy na ekranie, ale film z Michaelem Fassbenderem w roli głównej nie zyskał szczególnego uznania.

Serial Assassin’s Creed stworzy studio, które ma doświadczenie z grami Ubisoftu

Za serial odpowiadają Roberto Patino (Westworld, Synowie Anarchii) i David Wiener (Halo, Dochodzenie) jako twórcy, showrunnerzy i producenci wykonawczy. Zdjęcia mają się odbywać głównie w rzymskich Cinecittà Studios, wskazywanych jako kluczowe miejsce realizacji. Netflix nie podał na razie daty premiery produkcji.

To nie pierwsza adaptacja marki Ubisoftu dla Netfliksa. Serwis ma już na koncie animację „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix” inspirowaną dodatkiem do FarCry 3, a także animowany telewizyjny debiut Sama Fishera w „Splinter Cell: Deathwatch”, który zebrał przyzwoite opinie.

Ubisoft podkreśla, że osią fabuły będzie starcie Zakonu Templariuszy i Bractwa Asasynów. Antyczne realia pozwolą na eksplorację innych aspektów tej rywalizacji. Historia ma być całkowicie oryginalna i nie stanowić kalki żadnej z części gry, choć zapewne nie zabraknie nawiązań do kultowych dla serii momentów.



Obsada serialu Assassin's Creed dla Netflixa

Ogłoszono też pełną obsadę ról pojawiających się w więcej niż jednym odcinku. W serialu wystąpią Sandra Guldberg-Kampp (Fundacja), Youssef Kerkour (Rycerz Siedmiu Królestw), Mirren Mack (28 lat później: Świątynia kości) oraz Louis McCartney. Wcześniej Netflix informował m.in. o występach Loli Petticre (Say Nothing, Thursday) czy Toby’ego Wallace’a (trzeci sezon Euforii).