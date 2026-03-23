Laptopy

LG szykuje rewolucję. Bateria ci podziękuje

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Dłuższy czas pracy na baterii interesuje wielu posiadaczy laptopów z Windowsem. LG zapowiedziało technologię LCD "Oxide 1Hz", która ma dawać znaczną oszczędność energii i płynną regulację odświeżania panelu od niskich wartości do 120 Hz.

LG przekonuje, że kolejnym krokiem w walce o dłuższy czas pracy laptopów na baterii będzie ekran. Utarło się, że kluczem jest przede wszystkim zastosowana technologia ekranu i że najczęściej to panele OLED wygrywają z ekranami IPS, gdy chodzi o energooszczędność, między innymi dzięki wygaszaniu pojedynczych pikseli. Firma intensywnie roziwja swoje ekrany OLED, jak chociażby w przypadku paneli OLED 4K 240 Hz, ale w tym przypadku idzie w zupełnie innym kierunku.

W przypadku innych kategorii urządzeń, jak chociażby smartfony, podkreśla się także znaczenie odświeżania treści ekranu. Nowoczesne panele korzystają z technologii LTPO (skrót od Low-Temperature Polycrystaline Oxide), gdzie krzem polikrystaliczny zastępuje niskotemperaturowy tlenek polikrystaliczny. Pozwala on na regulacje napięcia z mniejszymi utratami energii, co oznacza wyświetlanie obrazu także przy niskich częstotliwościach odświeżania. 

Gdy na ekranie nic się nie zmienia, na przykład podczas czytania tekstów, nowoczesne smartfony potrafią zejść z częstotliwością do 10, a nawet do 1 Hz. LG przygotowało takie rozwiązanie dla paneli LCD. 

Przełom od LG. Po raz pierwszy w laptopach LCD 

LG nazywa rozwiązanie "Oxide 1Hz". Chodzi o LCD ze zmienną częstotliwością odświeżania (VRR), które potrafią zejść do 1 Hz, gdy obraz jest statyczny. Gdy pojawia się dynamiczna treść, panel może wrócić nawet do 120 Hz, np. przy grach wyświetlających 120 kl./s. 

Szczegóły konstrukcji producent opisuje dość ogólnie. "W trybie niskiego odświeżania do cienkowarstwowego tranzystora zastosowano tlenek o najniższym upływie mocy" - czytamy w komunikacie LG. Według firmy taki materiał ma dłużej utrzymywać ładunek, co ogranicza potrzebę częstego odświeżania przy niezmiennym obrazie. 

Panel od LG zmieni oblicze ekranów LCD

Pierwszymi laptopami, w których pojawiło się to rozwiązanie, są urządzenia z serii Dell XPS. Oprócz tego LG planuje rozwój technologii “Oxide 1 Hz” na ekrany OLED, które w laptopach w tej formie powinny pojawić się w 2027 roku. Właśnie takie rozwiązanie może zagościć w najnowszych MacBookach Pro (lub Ultra) od Apple, które mają znacząco różnić się od dotychczasowych modeli Pro. 

Źródło: LG Newsroom

Sztuczna inteligencja Misja AI

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login