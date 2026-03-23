Dłuższy czas pracy na baterii interesuje wielu posiadaczy laptopów z Windowsem. LG zapowiedziało technologię LCD "Oxide 1Hz", która ma dawać znaczną oszczędność energii i płynną regulację odświeżania panelu od niskich wartości do 120 Hz.

LG przekonuje, że kolejnym krokiem w walce o dłuższy czas pracy laptopów na baterii będzie ekran. Utarło się, że kluczem jest przede wszystkim zastosowana technologia ekranu i że najczęściej to panele OLED wygrywają z ekranami IPS, gdy chodzi o energooszczędność, między innymi dzięki wygaszaniu pojedynczych pikseli. Firma intensywnie roziwja swoje ekrany OLED, jak chociażby w przypadku paneli OLED 4K 240 Hz, ale w tym przypadku idzie w zupełnie innym kierunku.

W przypadku innych kategorii urządzeń, jak chociażby smartfony, podkreśla się także znaczenie odświeżania treści ekranu. Nowoczesne panele korzystają z technologii LTPO (skrót od Low-Temperature Polycrystaline Oxide), gdzie krzem polikrystaliczny zastępuje niskotemperaturowy tlenek polikrystaliczny. Pozwala on na regulacje napięcia z mniejszymi utratami energii, co oznacza wyświetlanie obrazu także przy niskich częstotliwościach odświeżania.

Gdy na ekranie nic się nie zmienia, na przykład podczas czytania tekstów, nowoczesne smartfony potrafią zejść z częstotliwością do 10, a nawet do 1 Hz. LG przygotowało takie rozwiązanie dla paneli LCD.

Przełom od LG. Po raz pierwszy w laptopach LCD

LG nazywa rozwiązanie "Oxide 1Hz". Chodzi o LCD ze zmienną częstotliwością odświeżania (VRR), które potrafią zejść do 1 Hz, gdy obraz jest statyczny. Gdy pojawia się dynamiczna treść, panel może wrócić nawet do 120 Hz, np. przy grach wyświetlających 120 kl./s.

Szczegóły konstrukcji producent opisuje dość ogólnie. "W trybie niskiego odświeżania do cienkowarstwowego tranzystora zastosowano tlenek o najniższym upływie mocy" - czytamy w komunikacie LG. Według firmy taki materiał ma dłużej utrzymywać ładunek, co ogranicza potrzebę częstego odświeżania przy niezmiennym obrazie.

Panel od LG zmieni oblicze ekranów LCD

Pierwszymi laptopami, w których pojawiło się to rozwiązanie, są urządzenia z serii Dell XPS. Oprócz tego LG planuje rozwój technologii “Oxide 1 Hz” na ekrany OLED, które w laptopach w tej formie powinny pojawić się w 2027 roku. Właśnie takie rozwiązanie może zagościć w najnowszych MacBookach Pro (lub Ultra) od Apple, które mają znacząco różnić się od dotychczasowych modeli Pro.

Źródło: LG Newsroom