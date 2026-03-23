Poczta Polska zamierza zainwestować w zakup nawet 25 tys. komputerów. Celem jest poprawa efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy w placówkach oraz wsparcie transformacji cyfrowej.

Całkowita wartość tej inwestycji przekracza 100 mln zł, jak zaznaczono w komunikacie opublikowanym w poniedziałek 23 marca. Założenia obejmują zakup do 24 tys. komputerów stacjonarnych oraz ok. 1 tys. laptopów. Sprzęt trafi głównie do placówek pocztowych i sortowni, wspierając efektywność operacyjną, a także zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników.

Poczta Polska wciąż z komputerami na Windows 7

Choć dla petentów zmiany te mogą być w pierwszej chwili niewidoczne, dla wielu pracowników mogą być przełomowe. Okazuje się bowiem, że aktualnie Poczta Polska korzysta z komputerów, które pracują nie tylko na Windows 10, ale także na Windows 7, czyli systemie, który debiutował w 2010 r., a oficjalne wsparcie producenta stracił w 2020 r.

- Wartość projektu przekracza 100 mln zł, co czyni go jedną z największych inwestycji modernizacyjnych tego typu w Polsce. Wymienionych zostanie 100 proc. komputerów pracujących dziś w oparciu o systemy Windows 7 i Windows 10 - powiedział Michał Zalewski, Dyrektor Departamentu Informatyki.

Pierwsza umowa wykonawcza

Pierwsza umowa wykonawcza obejmująca dostawę 3750 komputerów została już podpisana. Rzeczywista dostawa pierwszych partii sprzętu już się rozpoczęła, a kolejne fazy projektu będą realizowane "zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz oraz w zależności od dostępnych środków finansowych".

Zmodernizowanie infrastruktury IT jest istotnym fragmentem Strategii Transformacji Cyfrowej Poczty Polskiej, wprowadzonej ponad rok temu. Strategia ta obejmuje ok. 50 projektów, których łączna wartość wynosi ponad 1,4 mld zł brutto. 11 projektów już wdrożono.

- To kluczowy projekt w ramach transformacji cyfrowej Poczty Polskiej. Wymiana sprzętu oraz modernizacja systemów pozwolą wyprowadzić Spółkę z wieloletniego długu technologicznego, podnieść jakość świadczonych usług i istotnie usprawnić funkcjonowanie naszych placówek oraz sortowni - podkreślił Paweł Raczyński, Prokurent Zarządu Poczty Polskiej ds. IT.

Źródło: PAP, foto: pexels